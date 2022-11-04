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Правительство , Экономика

Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Актуальные вопросы развития машиностроения рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с участием руководителей госорганов, нацкомпаний и отраслевых предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Так, участники обсудили вопросы разработки Комплексного плана развития машиностроительной отрасли и Дорожной карты по развитию вагоностроения, а также меры по увеличению местного содержания в выпускаемой продукции и повышению эффективности комиссии по социальному трехстороннему партнерству.

Премьер-министр поддержал инициативы по поддержке отрасли. Он отметил, что развитие местного содержания нужно стимулировать за счет рыночных инструментов: оффтейк и офсетных контрактов.

Кроме того, рассмотрены вопросы создания научно-промышленных кластеров, обеспечения машиностроительных предприятий сырьем, доступными кредитными ресурсами и другими мерами стимулирования.

Алихан Смаилов поручил госорганам детально их проработать.

С докладами выступили руководители ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржан Абдрахманов, АО «Казэнергокабель» Владимир Бобров, ТОО «Атыраунефтемаш» Темирлан Даркембаев, АО «ЗИКСТО» Ренат Шамсутдинов.

По итогам совещания премьер-министр подчеркнул, что все озвученные вопросы будут находиться на контроле.

«Мы регулярно встречаемся. Периодически какие-то новые вопросы возникают: некоторые из них мы сразу решаем, другие же требуют нормативно-правовых изменений. По ряду проблемных тем нужна более детальная проработка. Будем совместно с вами стараться решать эти вопросы», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к отечественным машиностроителям.

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