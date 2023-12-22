Вопросы сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана с послом Катара

Международное сотрудничество, Правительство
158
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с послом Государства Катар в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отметил глава Кабмина, Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. 30 лет назад были установлены дипломатические отношения. А в последние годы наблюдается последовательное развитие двусторонних отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух стран.

Алихан Смаилов напомнил, что в октябре в Дохе было успешно проведено 6-ое заседание Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня. Также был организован бизнес-форум с участием более 150 предпринимателей двух стран.

«Данные мероприятия придают значительный импульс расширению наших торгово-экономических связей. Надо сказать, что в прошлом году объем катарских инвестиций в нашу экономику вырос в 3 раза. И за 10 месяцев объем товарооборота вырос также почти в 3 раза. Тем не менее, ясно, что есть еще потенциал для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются. Отрадно отметить, что в настоящее время наметились перспективы по совместной реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе», — сказал премьер.

В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Ориентировочная стоимость проекта – $200 млн. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.

«В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку», — заверил Алихан Смаилов.

В свою очередь Абдулазиз бен Султан аль-Румейхи выразил свою благодарность за прием и поддержку, как со стороны правительства, так и руководства страны. Посол подчеркнул большой интерес Катара в развитии двусторонних отношений, реализации бизнес-проектов и укреплении инвестиционного сотрудничества.  

#переговоры #сотрудничество #Смаилов #посол #Катар

Популярное

Все
Алдар Косе и все-все-все
Внучка на вопрос, как зовут воспитательницу, ответила: «Қайырлы күн, балалар!»
Более 300 участников из всех регионов республики собрал фестиваль «Хас Шебер»
Самое важное – найти время для радости и счастья не на бегу
Успех молодежки и шайба Кудрявцева
«Возврату не подлежит»
Обследовать газовые баллоны призвали в ДЧС СКО
Об атоме мирном замолвите слово
Визуальной информации на улицах Актобе требуется серьезный переводчик
Шесть пунктов в рейтинге
С упором на высокий передел
Кумыс – наш!
Госуслуги дойдут в поселки без ЦОНов
Стрельба произошла в университете в Праге: 14 человек убиты, нападавший погиб
Итоги года: прорывные проекты обрабатывающей промышленности и выпуск новых для Казахстана товаров
Литературный «Простор» Казахстана
Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
В Казахстане начали добычу газа на месторождении "Рожковское"
Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиарейса
Под знаком Бикен Римовой
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
«Я наполнен тревожными токами века…»
Веками храня единство народа
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Как шла борьба за независимость
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Декабрь 1986-го в памяти тех, кто его видел
Говорят свидетели декабря
Рукописи не горят, спектакли не умирают
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Через тернии к звездам
Робототехника шагает по стране
Судьба языка – судьба народа и страны
Прокуратуре пришлось напоминать акимату о положенной костанайскому инвестору поддержке
В аэропорту Алматы встретили 9-миллионного пассажира
Всех застрявших на дорогах спасли в Жамбылской области
В приграничном Тарбагатайском районе сразу в шести селах открылись новые медпункты
Глава государства посетил центр настольного тенниса в Астане
Звание батыра обязывает
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck

Читайте также

Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию
Касым-Жомарт Токаев принял посла США в Казахстане
Премьер потребовал усилить контроль за выделяемыми государс…
Языковые модели ИИ адаптируют к казахскому языку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]