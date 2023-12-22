Вопросы сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана с послом Катара

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с послом Государства Катар в Казахстане Абдулазизом бен Султаном Аль-Румейхи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Как отметил глава Кабмина, Катар является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в арабском мире. 30 лет назад были установлены дипломатические отношения. А в последние годы наблюдается последовательное развитие двусторонних отношений, чему способствовали активные контакты лидеров двух стран.

Алихан Смаилов напомнил, что в октябре в Дохе было успешно проведено 6-ое заседание Казахстанско-катарской совместной комиссии высокого уровня. Также был организован бизнес-форум с участием более 150 предпринимателей двух стран.

«Данные мероприятия придают значительный импульс расширению наших торгово-экономических связей. Надо сказать, что в прошлом году объем катарских инвестиций в нашу экономику вырос в 3 раза. И за 10 месяцев объем товарооборота вырос также почти в 3 раза. Тем не менее, ясно, что есть еще потенциал для наращивания торгового и инвестиционного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении возможностей, которые у нас имеются. Отрадно отметить, что в настоящее время наметились перспективы по совместной реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе», — сказал премьер.

В частности, речь идет о строительстве завода по переработке зерна в Акмолинской области. Ориентировочная стоимость проекта – $200 млн. В данный момент прорабатывается его концепция и условия партнерства.

«В Казахстане есть необходимые условия для того, чтобы развивать бизнес. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку», — заверил Алихан Смаилов.

В свою очередь Абдулазиз бен Султан аль-Румейхи выразил свою благодарность за прием и поддержку, как со стороны правительства, так и руководства страны. Посол подчеркнул большой интерес Катара в развитии двусторонних отношений, реализации бизнес-проектов и укреплении инвестиционного сотрудничества.