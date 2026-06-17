Вопросы ИИ и сейсмобезопасности в Алматы и Алматинской области поднял в своем запросе депутат

Он говорит о важности своевременного предупреждения о землетрясении. Здесь ключевое значение имеет цифровизация.

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Вопросы цифровизации и сейсмобезопасности в Алматы и Алматинской области поднял в своем депутатском запросе мажилисмен Әбуталип Мутәлі, сообщает Kazpravda.kz

Депутат напомнил о поручении президента о том, что существующая система гражданской защиты требует коренной технологической модернизации, а процессы оповещения и мониторинга должны быть переориентированы на реальные нужды безопасности населения.

Депутат приводит в пример опыт Японии и США. Так, в Японии система «UrEDAS» в режиме реального времени обрабатывает сигналы с сотен станций, что позволяет автоматически, за секунды до прихода разрушительной волны останавливать скоростные поезда и блокировать подачу газа на промышленных объектах.

В США (Калифорния) данные системы «ShakeAlert» напрямую интегрированы в цифровые карты сейсмического микрорайонирования, на основе которых действуют жесткие строительные коды: застройщик физически не сможет получить разрешение на проектирование, если параметры здания не соответствуют детальным рискам конкретного земельного участка.

"Главный урок передовой мировой практики при землетрясениях заключается в переходе от пассивной фиксации подземных толчков к проактивному управлению рисками", - говорит он.

Мажилисмен отмечает, что в Казахстане необходима единая, технологически интегрированная система управления сейсмическими рисками.

"Система сейсмологического мониторинга в целом функционирует и развивается, при этом требуется дальнейшее расширение охвата наблюдательной сети и повышение равномерности ее распределения по сейсмоопасным зонам страны в целях повышения полноты данных наблюдений", - говорится в его запросе.

Работа по созданию интегрированной системы раннего предупреждения и оповещения населения осуществляется поэтапно. Вместе с тем, с учетом современных международных подходов, целесообразно продолжить развитие механизмов объединения данных мониторинга, анализа и оповещения в единый национальный контур управления сейсмическими рисками, считает народный избранник.

"Нужно усилить цифровизацию отрасли. Реакция при землетрясениях должна быть за секунды. И здесь нужно максимально использовать возможности искусственного интеллекта", - подчеркнул спикер.

В своем запросе на имя Премьер-министра он считает важным обеспечить последовательную реализацию мероприятий Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024–2028 годы; продолжить работу по завершению разработки и внедрению карт сейсмического зонирования в сейсмоопасных регионах страны; рассмотреть возможность дальнейшей интеграции систем мониторинга, анализа данных и раннего оповещения населения в единый национальный контур управления сейсмическими рисками; продолжить развитие цифровой инфраструктуры сейсмологической отрасли и усиление межведомственной координации в сфере оценки и управления сейсмическими рисками.