Триумф Лабак-батыра

Спорт
Аскар Султан

В столице завершился XV республиканский турнир по қазақ күресі

фото @qazaqstan_barysy

Главное состязание года для отечественных палуанов соб­рало сильнейших тяжеловесов из всех регионов страны.

Юбилейный турнир, который проводится с 2011 года, подарил зрителям немало ярких схваток, а главным открытием стал представитель Мангистауской облас­ти Жантилек Нуртилепулы, известный в спортивной среде под звучным именем Лабак-батыр, которое он взял в честь своего знаменитого предка. Молодой палуан дебютировал на турнире такого уровня и с первой же попытки завоевал заветный трофей, продемонстрировав железную выдержку, зрелищную технику и несгибаемый характер.

До начала решающих схваток внимание было приковано к опытным фаворитам, однако именно Нуртилепулы сумел изменить привычную расстановку сил. В полуфинале мангистауский палуан уверенно одолел представителя Костанайской области Алмаса Жумагали и вышел в решающую схватку, где его ждал Галымжан Кырыкбай из Жамбылской облас­ти – чемпион «Қазақстан Барысы – 2023». Во второй полуфинальной паре Кырыкбай встречался с Нурсултаном Кожагелдиулы из Шымкента. Опыт и мастерство жамбылского палуана позволили ему завоевать место в финале и получить шанс во второй раз подняться на вершину главного национального турнира.

В поединке за третье место сошлись проигравшие полуфиналисты. Здесь сильнее оказался Нурсултан Кожагелдиулы, завоевавший бронзовую медаль.

Разумеется, все внимание зрителей было приковано к финалу. На одном ковре сошлись два совершенно разных по опыту соперника – чемпион турнира прошлых лет и дебютант, который за несколько схваток превратился из темной лошадки в претендента на главный титул. Кырыкбай пытался использовать опыт выступлений в абсолютной категории и навязать сопернику свою манеру борьбы. Однако Нуртилепулы выдержал давление, дождался момента и провел решающий прием, поставив точку в главной схватке вечера.

Так Лабак-батыр с первой попытки завоевал титул «Қазақстан Барысы». Для самого борца это не просто победа на крупном турнире, а стремительный прорыв в число главных имен отечественного қазақ күресі.

По итогам соревнований Жантилек Нуртилепулы получил золотой пояс, переходящий кубок «Тайтұяқ» и денежный сертификат на 15 млн тенге. Серебряный призер Галымжан Кырыкбай был награжден 3,5 млн тенге, а обладателю бронзы Нурсултану Кожагелдиулы вручили 1,5 млн тенге.

– Секрет успеха – в постоянном труде и вере в собственные силы. Я безгранично благодарен своим тренерам, которые вели меня с самого детства, готовили к каждой схватке и всегда были рядом, – сказал пос­ле победы мангистауский палуан.

#турнир #Спорт #қазақ күресі

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