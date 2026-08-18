Триумф Лабак-батыра Спорт 18 августа 2026 г. 4:30 Аскар Султан В столице завершился XV республиканский турнир по қазақ күресі фото @qazaqstan_barysy Главное состязание года для отечественных палуанов собрало сильнейших тяжеловесов из всех регионов страны. Юбилейный турнир, который проводится с 2011 года, подарил зрителям немало ярких схваток, а главным открытием стал представитель Мангистауской области Жантилек Нуртилепулы, известный в спортивной среде под звучным именем Лабак-батыр, которое он взял в честь своего знаменитого предка. Молодой палуан дебютировал на турнире такого уровня и с первой же попытки завоевал заветный трофей, продемонстрировав железную выдержку, зрелищную технику и несгибаемый характер. До начала решающих схваток внимание было приковано к опытным фаворитам, однако именно Нуртилепулы сумел изменить привычную расстановку сил. В полуфинале мангистауский палуан уверенно одолел представителя Костанайской области Алмаса Жумагали и вышел в решающую схватку, где его ждал Галымжан Кырыкбай из Жамбылской области – чемпион «Қазақстан Барысы – 2023». Во второй полуфинальной паре Кырыкбай встречался с Нурсултаном Кожагелдиулы из Шымкента. Опыт и мастерство жамбылского палуана позволили ему завоевать место в финале и получить шанс во второй раз подняться на вершину главного национального турнира. В поединке за третье место сошлись проигравшие полуфиналисты. Здесь сильнее оказался Нурсултан Кожагелдиулы, завоевавший бронзовую медаль. Разумеется, все внимание зрителей было приковано к финалу. На одном ковре сошлись два совершенно разных по опыту соперника – чемпион турнира прошлых лет и дебютант, который за несколько схваток превратился из темной лошадки в претендента на главный титул. Кырыкбай пытался использовать опыт выступлений в абсолютной категории и навязать сопернику свою манеру борьбы. Однако Нуртилепулы выдержал давление, дождался момента и провел решающий прием, поставив точку в главной схватке вечера. Так Лабак-батыр с первой попытки завоевал титул «Қазақстан Барысы». Для самого борца это не просто победа на крупном турнире, а стремительный прорыв в число главных имен отечественного қазақ күресі. По итогам соревнований Жантилек Нуртилепулы получил золотой пояс, переходящий кубок «Тайтұяқ» и денежный сертификат на 15 млн тенге. Серебряный призер Галымжан Кырыкбай был награжден 3,5 млн тенге, а обладателю бронзы Нурсултану Кожагелдиулы вручили 1,5 млн тенге. – Секрет успеха – в постоянном труде и вере в собственные силы. Я безгранично благодарен своим тренерам, которые вели меня с самого детства, готовили к каждой схватке и всегда были рядом, – сказал после победы мангистауский палуан. #турнир #Спорт #қазақ күресі