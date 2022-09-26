Фото: Kazpravda.kz
Общество
Восемь усиленных ЦОНов стали принимать иностранцев в Казахстане

В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Государственная корпорация «Правительство для граждан» решила обслуживать граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях, сообщает Kazpravda.kz.

Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

- г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;
- г. Астана, ул. Сауран, 7;
- г. Павлодар, ул. Павлова, 48;
- г. Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;
- г. Костанай, ул. Гашека, 14;
- г. Петропавловск, ул. Ауезова, 157;
- г. Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;
- г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

К слову, все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00.

Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Дольщики из Актау два года ждут сдачи жилья
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области страдают от нехватки питьевой воды
Разрешено все, что не запрещено законом
«Экзамен» на родине
В память об академике
Все под контролем
Выдвижение кандидатов началось
Будь избирателем смолоду!
Удержать движение вперед
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Без права переизбрания
Цифровая архитектура здравоохранения
Люди и станки
Усиление основы для политической конкуренции
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Закон Республики Казахстан
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Съезд НПП “Атамекен” состоится 4 ноября 2022 года
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
Механизмы действия нового Налогового кодекса обсудили в Правительстве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы

Читайте также

Общество
Кайрату Боранбаеву снова продлили арест
Общество
Президентские выборы в РК: выдвиженцев на пост № 1 ещё нет
Общество , Образование , Технологии
Digital Bridge 2022 пройдет в Казахстане
Общество
Два мошенника обманывали петропавловцев по одной схеме

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]