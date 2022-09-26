Восемь усиленных ЦОНов стали принимать иностранцев в Казахстане

В связи с увеличением обращений иностранцев в ЦОНы, Государственная корпорация «Правительство для граждан» решила обслуживать граждан в отдельно усиленных ЦОНах в городах Астана, Алматы, а также Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Актюбинской областях, сообщает Kazpravda.kz.

Теперь посетители восьми областей могут обратиться в усиленные ЦОНы, которые будут принимать иностранных граждан по следующим адресам:

- г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;

- г. Астана, ул. Сауран, 7;

- г. Павлодар, ул. Павлова, 48;

- г. Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;

- г. Костанай, ул. Гашека, 14;

- г. Петропавловск, ул. Ауезова, 157;

- г. Кокшетау, ул. Ауезова, 189а;

- г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

Для получения ИИН нерезидентам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя, а также заявление.

Отметим, что срок выдачи свидетельства ИИН для иностранцев составляет 1 рабочий день. Получение ИИН в Казахстане бесплатно для всех.

К слову, все ЦОНы в стране работают в штатном режиме, с 9:00 до 18:00 в будние дни. Дежурные ЦОНы принимают граждан с 9:00 до 20:00 в будни, по субботам с 9:00 до 13:00.

Посетители могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.

Принятые меры помогут разграничить поток получателей ИИН в ЦОНах. Госкорпорация делает все возможное для урегулирования ситуации и просит услугополучателей отнестись с пониманием, добавили в пресс-службе.