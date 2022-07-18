Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы

Восемь земельных участков бывшего акима города Алматы Виктора Храпунова, расположенных в Восточно-Казахстанской области, будут конфискованы. Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов Правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий.

По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты.

К примеру, по постановлению Правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж/д путей возвращены государству (по остальным ревизия продолжается).

В июне текущего года удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО «Народный Банк».

Другой пример, буквально недавно в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено 3 незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.

Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО «Казахтелеком» (28,75%), АО «Центр Транспортного Сервиса» (100%), ТОО «Акмолит» (100%) и другие. Предварительная стоимость этих активов – порядка 200 млрд тенге.

Продолжается ревизия объектов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы. На сегодня установлено 36 объектов (коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки). Возбуждены исполнительные производства о конфискации 8 земельных участков Храпунова, расположенных в Восточном Казахстане.

Верховный суд рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформления активов (детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше) Тулешова (был осужден за попытку захвата власти, бывший владелец Шымкентского пивзавода).

Также в высшую судебную инстанцию принесено 4 протеста по судебным актам, принятым в пользу олигополий. Их пересмотр предполагает возмещение государству ущерба на порядка 30 млрд тенге.

Напомним, экс-аким Алматы Виктор Храпунов в 2018 году был приговорен к 17 годам лишения свободы. Супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 млн долларов.

Храпуновы покинули Казахстан в 2007 году и в настоящее время находятся в Швейцарии.