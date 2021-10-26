Общество
Восемнадцать судоисполнителей лишены лицензий за связь с коллекторами
Восемнадцать судоисполнителей лишены лицензий за неправомерную связь с коллекторами. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев в телевизионной программе «Национальный интерес», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.

«Сразу отмечу, что 18 судоисполнителей потеряли свою лицензию по инициативе Министерства юстиции. Министерство выявило нарушения, их неправомерную связь с коллекторами, это было основанием для подачи судебных исков и лишений лицензий. Действительно, не должно быть такого сращивания», – прокомментировал глава ведомства.

По его словам, стратегически министерством выбрано два пути для развития судебного исполнения.

«Первый – обеспечение прозрачности, в том числе через развитие электронных систем. Второе – развитие саморегулирования судебных исполнителей. Если говорить о прозрачности, раньше аукционы проводились на площадке, выбранной Министерством юстиции. Проводился конкурс, частная фирма выигрывала его, на три года заключался договор на организацию аукциона. С 2018 года это уже не частная площадка. Это уже аукционная площадка на базе государственной электронной системы и все объявления о продаже арестованного имущества дублируются на популярных платформах по продаже недвижимости и автомобилей. Чем больше участников аукциона, тем лучшую цену участники дадут в конкурентной борьбе за арестованное имущество», – пояснил министр.

По его словам, сейчас аукционные сборы используются для инвестиций, а не тратятся на то, чтобы дальше развивалась электронная система.

«Благодаря этому, удалось сформировать эффективную электронную систему для частных судоисполнителей. То есть, сейчас они уже не ждут ответов по несколько дней в разных банках на запросы о деньгах должников. За считанные минуты получают ответы через электронную систему банков. Точно также и с государственными базами данных. Благодаря тому, что получилось стабильное финансирование, можно получить информацию из более 20 электронных систем за считанные минуты. Этот функционал был прописан за счет аукционных сборов. Если говорить о прозрачности и развитии саморегулирования, палата частных судоисполнителей сейчас работает намного эффективней, чем в самом начале. Бюджет палаты можно увидеть на веб-сайте, причем идет детализация до тиына. На сайте можно увидеть, когда внесен членский взнос, также доступна заработная плата всех работников Палаты, включая председателя», – рассказал Бекетаев.

Когда аукционная площадка была частной, по словам министра, было много нарушений, технических сбоев, жалоб на проведение аукционов. Впоследствии на основе этих жалоб ведомству удалось расторгнуть договор с этой фирмой и было принято решение сделать аукционную площадку на базе государственной аукционной системы.

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