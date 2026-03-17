Воспевая великого Жамбыла

Наурыз
4
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее прошел областной айтыс акынов «Жыр – Жамбыл», посвященный 180-летию великого поэта-импровизатора
Жамбыла Жабаева.

фото автора

Декада Наурызнама – это не просто череда праздничных дней, это целая философия, направленная на укрепление национального самосознания и приобщение к традициям. Каждое событие декады пронизано духом обновления, взаимоуважения и любви к своей земле. Областной айтыс акынов стал подлинным воплощением этих идеалов.

Айтыс «Жыр – Жамбыл» был призван отдать дань уважения гению казахской поэзии и популяризировать его наследие. Жамбыл Жабаев – это символ мудрости, острого поэтического слова и безграничной любви к народу. Его творчество, наполненное глубоким философским смыслом и яркими образами, продолжает вдохновлять новые поколения акынов.

На сцене городского Дворца культуры собрались десять талантливых акынов из разных уголков области Абай: Куаныш Еркинулы, Жасулан Махаев, Мирас Сламшайыкулы, Куандык Кенжебекулы, Манарбек Сатыбалды, Айбек Женисказин, Фархат Маратулы, Ерасыл Сарсенбаев, Ерадиль Ереже и Алишер Кыдырбекулы. Каждый из них продемонстрировал виртуозное владение словом, остроту мысли и глубокое понимание народной традиции.

Творческое состязание состояло из двух туров. Акыны проявили высокое исполнительское мастерство, способность реагировать на злободневные темы, поднимать актуальные вопросы, сохраняя при этом лиричность и глубину айтыса. Каждое слово, каждая строка были наполнены смыслом, вызывая у зрителей бурю самых разных эмоций.

Гран-при и премию в размере 1 млн тенге завоевал Куандык Кенжебекулы. Первое место присудили Айбеку Женискану, второе – Манарбеку Сатыбалды, третье – Жасулану Махаеву.

Зрители отметили, что айтысы – неотъемлемая часть празднования Наурыза, они олицетворяют преемственность традиций и неиссякаемый талант казахского народа.

#Наурыз #Семей #айтыс акынов #Жыр Жамбыл

