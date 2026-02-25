В военной профессии случайных людей не бывает. Тем более в авиации, где за каждым полетом – не только техника и расчет, но и характер человека, его внутренний стержень и способность в любую секунду взять на себя ответственность. Полковник Талгат Сыздыков хорошо знает цену этим качествам. За его плечами – долгий путь от курсанта летного училища до заместителя главнокомандующего Сил воздушной обороны по воспитательной и идеологической работе, начальника Главного управления воспитательной работы.

По основной военной специальности Талгат Серикович летчик. И как сам признается, именно это определило все остальное: его отношение к службе, людям и воспитанию будущих защитников страны.

Профессиональный путь начинал в 1988 году, поступив в Сызранское высшее военное авиационное училище. Учеба пришлась на непростые годы, а выпуск совпал с распадом Советского Союза, когда рушились прежние ориентиры и формировались новые государства со своей армией.

После окончания училища Талгат Серикович с еще четырьмя выпускниками прибыл в распоряжение Министерества обороны Казахстана. Службу продолжил в авиационных частях уже независимой страны, где многое приходилось начинать практически с нуля.

– Времена были непростые, именно тогда закладывались основы будущих Вооруженных сил, – вспоминает полковник.

В середине 2000-х Талгат Сыз­дыков окончил Военно-воздушную академию им. Ю. Гагарина в Москве, а спустя годы, уже имея солидный летный и командирский опыт, продолжил обучение в Национальном университете обороны РК. Таким образом, он имеет три высших военных образования и большой прак­тический путь. Сегодня полковника Сыздыкова коллеги и курсанты знают как летчика и воспитателя в одном лице, что бывает нечасто.

– Воспитать летчика – очень сложная задача. Мало того, что он должен быть выносливым, грамотным, образованным, так еще должен уметь разбираться в современных реалиях, в том числе в психологических и информационных аспектах. Бывают ситуации, когда, находясь в воздухе, летчику приходится принимать решение самостоятельно, – говорит он.

Талгат Сыздыков убежден, что летчика может воспитать только летчик. Тот, кто сам поднимался в небо, кто чувствовал в руках многотонную машину, управлял ею и понимает, что от одного решения зависят жизни людей и выполнение боевой задачи.

За годы службы Талгат Серикович налетал более двух с половиной тысяч часов на различных типах вертолетов, последовательно пройдя все ступени профессионального роста от третьего класса до первого, получив при этом высшую квалификацию воен­ного летчика-снайпера. Таких специалистов в Вооруженных силах Казахстана единицы!

Его первый полет состоялся 7 мая 1990 года, тогда ему не исполнилось и 19. А ровно через 35 лет, в мае 2025-го, теперь уже полковник Сыздыков вновь взмыл в небо за штурвалом вертолета над главной площадью страны во время военного парада, посвя­щенного 80-летию Победы. На борту в тот день находилась и съемочная группа, снимавшая парад с воздуха.

– Для меня это было очень символично! Я испытал особенное чувство, словно отметил свой летный юбилей. Не каждому удается летать столько лет и тем более встретить такую дату именно в воздухе, – признается он.

По поводу страха летать Талгат Серикович объясняет: когда ты уверен в своих знаниях, подготовке, в машине, тогда и техника слушается, и страх уходит.

– Этому мы и учим будущих летчиков, – говорит он.

Силы воздушной обороны – это не только авиация, но и войска противовоздушной обороны, и другие подразделения, которые круглосуточно, без выходных и праздников, находятся в состоянии боевой готовности. Летчики на аэродромах, расчеты зенитных комплексов и радиотехнических подразделений у мониторов и пультов управления 24 часа в сутки следят за воздушным пространством страны. Постоянное напряжение, высокая ответственность и готовность действовать вне зависимости от личных обстоятельств и есть одна из главных особенностей военной службы.

– Воспитать дух настоящего защитника воздушных рубежей – это и есть работа воспитателя, – подчеркивает полковник.

Воспитательная работа в армии строится системно и опирается на Правила военно-патриотического воспитания граждан, Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года и военный регламент Министерства обороны, который регулирует порядок организации этой работы в Вооруженных силах.

– Патриотизм не возникает сам по себе. Это результат комплекс­ной государственной работы – от дошкольного образования и школы до армии. Когда человек приходит служить, он должен быть уже внутренне подготовлен к защите Родины, – считает Талгат Серикович.

В рамках этой работы Минис­терство обороны активно взаимодействует с гражданским общест­вом. Проводятся дни открытых дверей в воинских частях, уроки мужества в школах и колледжах, ежегодно проходит международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», который уже получил международный статус.

Особое внимание уделяется психологическому состоянию в армии. Организованы курсы обу­чения для военных психологов на базе Центра правовой помощи и медиации. Внимательно рассмат­риваются вопросы суицидального поведения, стрессовых состояний и адаптации к службе. Параллельно в Минобороны заботятся об улучшении условий службы.

По убеждению Талгата Сериковича, каждый командир, независимо от должности и звания, должен быть воспитателем:

– Командир как глава семьи. Формального педагогического образования у него может и не быть, но школу жизни он проходит такую, что некоторым воспитателям стоит поучиться.

Этот вывод сделан на собственном опыте. В разные годы он был командиром авиационного звена, эскадрильи, авиачастей, начальником Военного института Сил воздушной обороны. Именно эта практика и стала основой понимания воспитательной работы.

Недавно в одном из обращений к личному составу министр обороны генерал-лейтенант авиа­ции Даурен Косанов сказал: «По поручению Верховного Главнокомандующего перед казахстанкой армией стоит важнейшая задача – укрепить человеческое измерение воинской службы. Каждый военнослужащий должен чувствовать себя не винтиком системы, а гражданином, патрио­том, защитником своей страны. Армия должна строиться на чести, справедливости, порядке и уважении к человеку. Военная безопасность государства начинается не с техники, а с сердца и души того, кто стоит на страже Родины».

Для Талгата Сыздыкова эти слова – руководство к действию. Именно в воспитании, ответственности командиров и уважении к человеку он видит будущее армии и прочный фундамент безопасности страны.