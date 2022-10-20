Нефть как двигатель экономики

Супергигант Тенгиз с геологическим запасом нефти более 3 млрд тонн был открыт еще в 1979 году, но начал осваиваться с 1991-го.

Как писали в те годы эксперты, стартовала нефтегазовая отрасль молодого Казахстана­ хорошо подготовленной. В 1991 году в респуб­лике добывалось более 26 млн тонн нефти. Геологи сообщали о наличии огромных неф­тяных и газовых запасов в юго-западной части Прикаспийской впадины. Здесь были открыты крупные месторождения: Тенгиз, Карачаганак, Жанажол.

Казахстан получил возможность самостоятельно распоряжаться своими углеводородными ресурсами, а для создания целостного нефтегазового сектора была учреждена государственная корпорация «Казахстаннефтегаз» (позднее – национальная нефтяная компания (ННК) «Казахстанмунайгаз», а с сентября 1993 года – государственная холдинговая компания «Мунайгаз»). В 1991 году по аналогии с российским «Газпромом» был создан концерн «Казахгазпром». В феврале 1992 года – Министерство энергетики и топливных ресурсов во главе с заместителем Премьер-министра Кадыром Байкеновым, которое и отвечало за политику развития топливно-энергетического комплекса.

«Нефтяное хозяйство Казах­стана­ в том состоянии не могло быть эффективным, хотя и имело большой потенциал. Это хорошо понимал Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Он тогда проницательно обозначил неф­тегазовую отрасль как приоритетную, сделал на нее ставку и всегда держал ее деятельность в центре внимания», – позднее в интервью «Казахстанской правде» скажет доктор технических наук, академик Национальной инженерной академии, заместитель председателя Ассоциации «Kazenergy» Узакбай Карабалин.

После распада СССР оборвались многолетние экономические и торговые связи, а вчерашние деловые партнеры стали конкурентами. В Казахстане не хватало опытных специалистов-нефтяников, инженеров, а главное – инвестиций для самостоятельной разработки доставшихся в наследство от Союза месторож­дений.

«Тогда же были начаты геофизические и спутниковые исследования шельфа Каспийского моря, который по результатам полученной информации был ­признан перспективным регионом на нефть и газ. Когда в 1986 году рухнули мировые цены на нефть, советская экономика оказалась в сложном положении: если до этого Советский Союз получал в год 10–15 миллиардов долларов за счет экспорта нефти и нефтепродуктов, то приток нефтедолларов упал до 5 миллиардов, и так в течение трех лет подряд. А это был как раз период, когда надо было начинать осваивать Тенгизское месторождение, но отсутствовало необходимое антикоррозийное оборудование, и купить его оказалось не на что. Вот почему, видимо, было принято решение привлечь к сотрудничеству иностранцев, которые взяли бы на себя обязательство финансировать разработку Тенгиза», – в одном из интервью нашей газете позднее рассказывал Равиль Чердабаев, первый директор казахстанско-американского совместного предприятия «Тенгизшевройл» с казахстанской стороны, а затем и первый министр нефтяной и газовой промышленности РК.

Более того, чтобы безопасно и умно эксплуатировать месторождение, необходимо было его тщательно изучить, ведь Тенгиз уникален во всем, подчеркивал Равиль Чердабаев. Залегание пласта начиналось с 4,5 тыс. мет­ров, пластовое давление – около 900 атмосфер, высокие температуры на выходе, содержание смертоносного сероводорода достигало 25%, в составе нефти – меркаптан и другие вредные примеси.

В первый год освоения на Тенгизе было добыто более 1 млн тонн, а в 1992 году – около 2,8 млн тонн нефти. Спустя ровно два года, 6 апреля 1993 года, Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев и глава американской корпорации Chevron Кеннет Дерр подписали документ о создании совместного предприятия «Тенгизшевройл».

Привлеченный зарубежный опыт и зарубежные инвестиции сделали свое дело – начиная с 1993-го добыча нефти на Тенгизе выросла в 30 раз – до 30 млн тонн нефти в год. За эти годы здесь построены еще две комплексные технологические линии, выросли завод второго поколения и завод по закачке сырого газа в пласт, введены в эксплуатацию магистральный нефтепровод Тенгиз – Новороссийск Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и магистральный газопровод. В настоящее время строится завод третьего поколения, после ввода которого в эксплуатацию объем добываемой нефти на Тенгизе вырастет до 39 млн тонн в год.

Шанс для развития

«В начале 90-х годов Казахстан, став после распада СССР суверенным государством, оказался без необходимых золотовалютных резервов и производств, способных выпускать конкурентоспособную на внешнем рынке продукцию и связывал свои надеж­ды в этих трудных условиях с сырьевыми ресурсами, особенно с топливно-энергети­ческими, которыми он был богат... Правда, Казахстан не имел в этой сфере достаточного опыта, он никогда не знал, как используются его сырьевые ресурсы, куда они поставляются, где и как тратится экспортная валютная выручка», – напишет в ­2006-м док­тор экономических наук Арыс­тан Есентугелов в ­своей работе «Казахстанская нефть – шанс для развития».

В такой ситуации Казахстан, по его мнению, «не имея ни финансовых ресурсов, ни достаточных кадров, ни опыта, ни менеджмента в нефтяном бизнесе, ни знания рынка сбыта… был вынужден прибегнуть к услугам иностранных нефтяных компаний, которые, кроме опыта… могли вложить крупные инвестиции в разработку казахстанской нефти, внедрить новые технологии и ноу-хау, чтобы либо совместно разрабатывать новые нефтегазовые месторождения, либо приватизировать государст­венные предприятия».

Так, первой в 1993 году в Казахстане появилась известная американская компания Chevron, а начиная с 1995-го в ходе передачи под управление или приватизации все казахстанские государственные нефтяные предприятия с месторождениями стали переходить в собственность зарубежных компаний и инвесторов.

Как пишет Арыстан Есентугелов, «такая стратегия разработки нефтяных месторождений Казахстана, основанная на активном привлечении иностранных компаний, в целом представляется оправданной и выгодной для столь богатой нефтью и только что получившей независимость молодой страны. Надежда оправдалась».

За 1993–2001 годы иностранные инвесторы вложили в неф­тегазовый сектор Казахстана поч­ти 14 млрд долларов, в том числе более 13 млрд долларов прямых инвестиций. И это, как отмечали специалисты, помогло стране поднимать производство примерно на 15% в год начиная с 1998-го, увеличив добычу с 530 тыс. баррелей в день в 1992-м до 811 тыс. баррелей в день в 2001-м. Более чем в 1,5 раза.

«До этого времени Казахстану нужно было преодолеть глубокий экономический кризис, выразившийся прежде всего в нарастающем спаде производства. Кризис коснулся и нефтяной промышленности. Правда, здесь падение добычи нефти продолжалось только по 1994 год и происходило несколько медленнее, чем падение ВВП: 7,1% против 8,6%», – отмечает Арыстан Есентугелов.

Поток нефтедолларов сущест­венно изменил положение в стране, особенно финансовое. Валовой внутренний продукт страны рос со среднегодовым темпом 10,3%. Нефть с учетом мультипликативного эффекта давала более половины этого рос­та, 25–30% доходов государст­венного бюджета.

В страну хлынули нефтяные доходы на сумму почти 6 млрд долларов и 22,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, из которых 13,2 млрд долларов, или около 60%, приходились на долю нефтегазового сектора.

Новые рынки

С обретением независимости добыча и переработка на Карачаганаке оказались по разные стороны государственной границы: из Западно-Казахстанской области сырье направлялось на Оренбургский газоперерабатывающий завод. Без него месторождение не могло бы функцио­нировать, а для строительства своего аналогичного завода не было средств.

Поэтому был объявлен конкурс среди зарубежных инвесторов. Право работать на крупнейшем в Казахстане газоконденсатном месторождении получил италь­янско-британский дуэт Agip и British Gas. В 1995 году стороны подписали только промежуточное Соглашение о принципах раздела добычи (СПРД), а в 1998-м вступило в силу Окончательное соглашение о разделе продукции (ОСРП).

В 2002 году 635-километровый магистральный конденсатопровод по маршруту Карачаганак – Большой Чаган – Атырау соединил месторождение с нефте­проводом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что позволило экспортировать высококачественный конденсат на мировой рынок, получая максимальные доходы.

В 2003 году на месторождении открылся Карачаганакский перерабатывающий комплекс, а через год первая партия сырой нефти была отправлена на Новороссийский нефтеналивной терминал по системе КТК.

Одновременно решались и проблемы по газу. В 2007 году состоялось подписание Соглашения о продаже газа сроком на 15 лет между КПО и «КазРосГаз». В 2018-м партнеры подписали соглашение о санкционировании проекта снятия производственных ограничений по газу.

В настоящее время на долю Карачаганака приходится около 36,6% от общего объема добычи газа и около 14,25% общего объема добычи жидких углеводородов. На сегодняшний день суммарный объем средств, выделенных «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» на развитие социальной инфраструктуры в регионе, превысил 456 млн долларов. Объем инвестиций компаний-партнеров КПО в разработку Карачаганакского проекта составляет около 29 млрд долларов, сообщила КПО в июле 2022 года.

– За годы независимости Казахстана в нефтяной отрасли страны сделано немало. Введены в промышленную разработку крупнейшие месторождения нефти, газа и конденсата, осуществлены масштабные работы по изучению нефтегазовых структур в шельфовой зоне Каспийского моря. Все это позволило увеличить объем добычи нефти в четыре раза, в значительной мере повысить экс­портный потенциал. Развитие в этом секторе экономики осуществляется по нарастающему вектору. Об этом свидетельст­вует большое участие нефтяных компаний в формировании бюджета страны и пополнении Национального фонда, высокий удельный вес отрасли в ВВП, – говорит Олег Егоров, главный научный сотрудник Института экономики КН МОН РК, доктор экономических наук, профессор.

Об этом свидетельствуют и цифры. Физический объем экс­порта нефти в 1998–2004 годах вырос более чем в два, а поступ­ления от ее экспорта – более чем в три раза. Если в 1998-м неф­тяной экспорт составлял около 8% ВВП, то в 2004-м данный показатель увеличился до 32%.

Доля Казахстана в мировой добыче «черного золота» за 1990–2004 годы выросла вдвое и достиг­ла 1,6%. В 2004 году рес­публика вошла в число двадцати крупнейших мировых производителей нефти, заняв восемнадцатое место. Ее подтвержденные запасы были увеличены до 5,4 млрд тонн, что вывело нашу страну по запасам на восьмое мес­то в мире, сообщало BP Statistical Review of World Energy.

Постоянное нарастание объе­мов экспортируемой нефти на мировые рынки, наблюдающееся в нефтегазовом секторе Казах­стана (доля ее в общей добыче составляла в 2013 году уже поч­ти 88%), предопределено высокими ценами, державшимися на протяжении последних лет – выше 100 долларов за баррель. Этот фактор сыграл свою роль в увеличении экспортных поставок не только для иностранных компаний, но и для НК «КазМунайГаз», реализующей большую долю своей продукции на мировых рынках.

По предварительным расчетам, годовой объем добычи нефти к 2025 году составит 120 млн тонн.

Молодой и весьма перспективный

Большой вклад в наращивание добычи способен внести Кашаган – единая углеводородная залежь с геологическими запасами, оцениваемыми в 4,65 млрд тонн (36,6 млрд баррелей).

Это самое крупное по запасам нефтяное месторождение, открытое за последнее сорокалетие. И в то же время – сложная морская залежь, отличающаяся высоким пластовым давлением, высоким содержанием сероводорода, замерзающим в зимнее время мелководьем.

Принимая во внимание тот факт, что у казахстанских нефтяников ранее не было опыта работ на морском шельфе, потребовалось участие компаний мирового уровня. В ноябре 1997 года было подписано СРП между Правительством Казахстана и международным консорциумом ОКИОК (Offshore Kazakhstan International Operating Company N.V.), в состав которого вошли представители крупнейших мировых структур, имевших большой опыт в разработке аналогичных нефтегазовых месторождений.

Уже в августе 1999 года началось бурение первой поисковой скважины «Восточный Кашаган-1», а почти через год из глубины более четырех километров был получен приток нефти. В 2002-м консорциум объявил о Кашаганском коммерческом открытии.

Следом, в 2002 году, было выявлено месторождение Каламкас-море, в 2003-м – Актоты, Кайран и Юго-Западный Кашаган. Первый миллион тонн нефти был отправлен на экспорт в начале 2017-го, а к середине того же года North Caspian Operating Company (NCOC) достигла фактического уровня добычи более 200 тыс. баррелей в сутки с соблюдением требований по безопасности.

– Растянувшаяся на более чем десятилетний период история ввода уникального со многих позиций нефтегазового месторож­дения Кашаган имеет несколько знаковых этапов. В 2005 году после переноса начала промышленной разработки в результате длительных переговоров с руководством консорциума Agip KCО и принятием Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казах­стан», предоставляющим приоритетное право государству на выкуп нефтяных активов, выставляемых на вторичный рынок, Казахстан приобрел 8,33-процентную долю в проекте за счет выходящей из него нефтяной компании British Gaz, заплатив более 913 миллионов долларов.

В 2008-м иностранные участники консорциума вновь предлагают перенести сроки начала промышленной разработки место­рождения на 2012–2013 годы, но Казахстан и на этот раз не согласился с подобным предложением. В процессе переговоров доля его в проекте увеличилась до 16,81%, а размер выплаты составил 1,78 миллиарда долларов, – отметил Олег Егоров.

Он подчеркивает, что именно в течение этого периода бюджет проекта изменялся с 14–15 млрд долларов (первый этап освоения) до 57 млрд долларов и окончательно до 136 млрд долларов (в 2007 году).

Объяснением столь значительного увеличения затрат на реализацию проекта было заявление главы консорциума о необходимости усилить меры по охране окружающей среды и защите персонала от воздейст­вия сероводорода, в высокой концентрации содержащегося в попутном газе.

Серия аварий на трубопроводах в 2013-м отодвинула сроки ввода месторождения. 2017 год показал, что прежнюю геолого-техническую модель его эксплуа­тации требуется пересмотреть. Состояние оборудования, построенного и собранного почти 10 лет назад, было далеко не идеальным.

Так, пройдя череду неудач, осенью 2016 года нефть с Кашагана начала поступать в резервы «КазТрансОйла», заработал нефте­перерабатывающий завод «Болашақ». Уже в 2021-м ­объем добычи нефти в компании NCOC составил 16,2 млн тонн, природного газа – 9,8 млрд кубометров, объем производства серы – 1,3 млн тонн. Уровень переработки и обратной закачки газа в 2021-м поддерживался на отметке 99,66%.

В июне 2021 года на Кашагане началось строительство газоперерабатывающего завода. Мощность установки комплексной подготовки газа составит 1 млрд кубометров сырого сернистого газа в год. Планируемая добыча нефти до 2041-го составляет 308 млн тонн и 211 млрд кубометров газа, из которых более 62 млрд пойдут на внутренний рынок. С начала 2022-го на Кашагане добыто 7,2 млн тонн неф­ти и попутного нефтяного газа 4,4 млрд кубометров.

– Поскольку с вводом Кашагана в промышленную разработку связываются большие надежды как в плане увеличения добычи нефти и газа, так и повышения налоговых поступлений от реализации углеводородов, на мой взгляд, у Казахстана есть реальная возможность более эффективного использования этого уникального природного ресурса за счет строительства нового нефте­перерабатывающего завода рядом с сооружаемым в Атырауской области интегрированным нефтехимическим комплексом, – говорит Олег Егоров.

Обеспеченность этого объекта исходным сырьем постоянного физико-химического состава, увеличение глубины переработки, способствующей росту выхода топливной и иной продукции для нефтехимии, способны в значительной степени изменить соотношение добывающего и перерабатывающего секторов экономики Казахстана.

Реализация такого проекта имеет смысл еще и потому, что создание в этом регионе нефтехимического кластера обретет завершенную форму по сырьевым ресурсам. В итоге появится единая производственная система, внутри которой будут развиваться во взаимосвязи все ее элементы, в том числе малые и средние предприятия, производст­венная деятельность которых будет связана с выпуском технических средств для профилирующих отраслей региона.

Иными словами, создание полноценного нефтехимического клас­тера даст возможность разум­но и выгодно использовать полезные ископаемые республики.