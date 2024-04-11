Восстановительные работы начались в области Абай

Общество
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Флора Левина

О работе комиссии и паводковой ситуации в регионе рассказал посредством видеосвязи заместитель акима области Димитрий Гариков в ходе брифинга в Службе цент­ральных коммуникаций.

фото "КП"

Предварительный ущерб, нанесенный жителям районов, составляет более 50 млн тенге. Комиссия учитывает пострадавшие домостроения, испорченную технику, домашних животных, личное имущество.

– На сегодня по области Абай паводковая ситуация стабилизирована. За весь период противопаводковых мероприятий на территории области были подтоплены 22 жилых дома. Завершение работы комиссии по подсчету ущерба планируется 15 апреля, – рассказал Димитрий Гариков. – Следует отметить, что дома были подтоплены на короткое время – максимум до 12 часов. Благодаря оперативным действиям местных исполнительных органов и ДЧС вода от домов была отведена. Практически все районы области были подвержены паводку, однако в двух из них – Аягозском и Аксуатском – был объявлен режим ЧС местного масштаба, который отменен 3 апреля.

Ущерб инфраструктуре региона оценивается в 2,5 млрд тенге. Разрушено четыре моста, два из них крупные. Без транспортного сообщения остается один поселок в Аягозском районе.

– В период проведения противопаводковых мероприятий использовалась вертолетная техника, завезено 700 килограммов гуманитарной помощи. Угроза подтопления снята, паводковая обстановка в регионе стабильная, – отметил Димитрий Гариков.

Подрядные компании, ответственные за ремонт дорог республиканского и областного значения, приступили к восстановительным работам. На автодороге Улкенбокен – Кокжайык в Кокпектинском районе на участке протяженностью 4 км талая вода смыла обочину дороги. Идет укрепление обочины и восстановление водопропускных труб.

Восстанавливают дороги и в Аксуатском районе. Подрядная организация ТОО «Семей жолдары» восстановила поврежденные участки на автодороге областного значения Сатпаев – Аксуат. В сельском округе Кызылкесик проведены полная реконструкция и восстановление поврежденных участков переправы через реку Орта Богас в сторону села Егиндыбулак. Уже открыто дорожное сообщение с Егиндыбулакской и другими зимовками.

В Аягозском районе проведены переговоры со специалистами по восстановлению автомобильного моста в селе Бозай. Обсуждались вопросы подготовки проектно-сметной документации моста, качества строительства, движения транспорта по объездной дороге до завершения ремонта моста.

#область Абай #паводок #комиссия #брифинг #оценка ущерба

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