В начале тринадцатого сезона на сцену «Астана Балет» триумфально вернулся популярный эпический спектакль «Султан Бейбарс», который по праву считается жемчужиной театрального репертуара, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Зрелищная постановка поражает своим масштабом, перенося зрителей в эпоху XIII века, когда кыпчакский мальчик совершил головокружительный путь к вершинам власти и славы. История его превращения из раба-мамлюка в могущественного правителя Египта, как известно, насыщена драматизмом. Неслучайно, в сценическом воплощении ключевым лейтмотивом становится образ бескрайней степи и тоска по родной земле, которая стала неотъемлемой частью судьбы главного героя, развеявшего миф о несокрушимости монгольской орды.

Хореография заслуженного деятеля Казахстана Мукарам Авахри представляет собой грандиозное полотно, где грация и сила сливаются в каждом осмысленном движении. Артисты переносят зрителей в таинственный и загадочный мир средневекового Востока, следуя либретто заслуженного деятеля Казахстана Бахыта Каибекова.

В динамичных массовых батальных и лирических сценах можно было уловить тончайшие нюансы эмоций героев — от глубокой грусти и трепетной, всепоглощающей надежды до впечатляющего триумфа победы. Роскошные декорации и костюмы подчеркивают статус персонажей словно усиливая магический эффект. В постановке задействованы почти 60-70 танцовщиков, входящих в труппу столичного театра. Главную партию Бейбарса в разные дни исполнили ведущие солисты Сундет Султанов и Ерканат Ермагамбет. Для последнего из них дебют в образе легендарного полководца, которого называли «Отцом побед» и «Опорой веры» оказался весьма удачным.

В художественном оформлении спектакля во всей красе отображается величие и колорит исторической эпохи. Музыкальные композиции Хамита Шангалиева и Алибека Альпиева подобно старинным ожившим фрескам, воссоздавали перед глазами яркие картины прошлого.

«Мы решили открыть тринадцатый сезон показами национального балета «Султан Бейбарс», так как этот спектакль пользуется огромной популярностью у зрителей. Наш творческий коллектив планирует в следующем году показать его и в других городах страны, чтобы эту постановку увидели больше казахстанцев», - поделился творческими планами художественный руководитель театра Нурлан Канетов.

К слову, за этот балет Мукарам Авахри в 2022 году получила национальную премию «Умай» в номинации «Лучший хореограф».

«Отправной точкой для работы стал сам образ главного героя, ведь без глубокого изучения исторического материала и фактов обойтись было невозможно. От зарождения идеи до её воплощения прошло много времени. Усложнял процесс и период пандемии - спектакль откладывался, версии сценария пересматривались, появлялись различные варианты сюжетов. С новым составом постановка всегда приобретает свежее дыхание. Это требует от меня как от меня как хореографа, так и всей команды заново осмысливать жесты, движения и подходы. Такая задача не лишена своей сложности, но именно в этом и заключается уникальность творческого процесса. Всё это помогает заново осознать и выразить нашу национальную идентичность», - заключила она.

Также в театре отметили, что в данное время артисты с особым вдохновением готовят интересные проекты. Так, в сентябре балетоманов ожидает насыщенная гастрольная программа. С 12 по 14 сентября жители Костаная увидят одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Арканы судьбы» и национальный дивертисмент «Наследие Великой степи».

Впереди - ещё одно значимое событие: гастроли в Корею, где театр выступит с национальной программой в постановке Айгуль Тати в рамках престижного фестиваля Cheonan World Dance Festival 2025.

20 сентября состоится бенефис Фархада Буриева, посвятившего балетной сцене 19 лет, из которых 8 — на столичной сцене.

27 сентября симфонический оркестр представит концерт «Имена. Double Concerto». Особым украшением осеннего репертуара станет премьера новых миниатюр в национальной хореографии, созданных Айгуль Тати. Эти яркие, самобытные работы вобрали в себя богатство народных традиций в современном сценическом прочтении.

Кроме того, в октябре запланирована премьера балета «Два ковра».

Это значит, что каждый зритель непременно найдет что-то по душе, так как предстоящий театральный сезон предоставляет возможность отправиться в увлекательное путешествие по ранее неизведанным горизонтам балетного искусства.