Войлок, керамика и макраме

В экспозиции представлены работы двух мастериц – Фариды Омирбаевой и Бибигуль Нысангалиевой. Это не первая встреча художниц со зрителем в музее. Ранее Фарида Сулейменовна и Бибигуль Толегеновна проводили здесь мастер-классы по прикладным видам искусства, а на выставке они представили более пятидесяти авторских изделий.

– Переосмысливая традиции народного искусства, Фарида Омирбаева впервые в подобном объеме представляет изделия из войлока и керамики, большая часть которых – различные вариации сазсырная – старинного музыкального казахского инструмента, – рассказывает куратор выставки Алия Абильханкызы. – Работы художницы всегда оригинальны, самобытны, отличаются разнообразием форм и служат ярким примером современного авторского дизайнерского стиля. До сегодняшнего времени мастер также активно работала в технике папье-маше, разработав при этом собственный оригинальный состав материала.

Посетители выставки смогли увидеть и более тридцати настенных панно Бибигуль Нысангалиевой. Когда-то популярная техника узлового плетения макраме в произведениях мастерицы получила новое звучание и, наполненная свежими современными мотивами, несомненно, восхитила зрителей. Бибигуль Нысангалиева соз­дает декоративные панно из шерсти, украшения из бисера и своими секретами мастерства охотно делится со своими учениками.