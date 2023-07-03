Войти во вкус

Статьи
2
Юлия Миленькая, Алматы

После посещения дебютной экспозиции казахстанского фотографа Артема Золотарева возникает желание отведать сочных фруктов и приготовить летнюю окрошку.

фото Юрия Беккера

В галерее «Улар» экспонируются 25 работ, главные герои которых – фрукты и овощи. Съемка крупным планом позволяет досконально изучить структуру плодов, их цвет, форму, а капли воды, словно бриллианты, украшающие их, добавляют фотонатюрмортам сочности, свежести и яркости.

Артем Золотарев начал свой творческий путь с репортажной фотографии, работая в клубах и ресторанах. Но однажды ему предложили провести съемку различных блюд, и он, что называется, вошел во вкус. В фуд-фотографии, отдельном и востребованном сегодня жанре, автор успешно реализуется на протяжении шести лет.

У фотографа много заказов от ресторанов, ведь его снимки становятся украшением меню, они с самой выигрышной стороны «описывают» предлагаемые для гостей блюда.

– Раньше я снимал по большей части людей, работал на свадьбах, семейных торжествах, сегодня же сосредотачиваюсь в основном на фотографировании еды, – рассказывает Артем.

За годы деятельности в облас­ти фуд-фотографии автор экспозиции сумел выработать свой стиль и отточить профессиональное мастерство. И сейчас, когда все чаще пугают конкуренцией с искусственным интеллектом, Артем в будущее смотрит с оптимизмом:

– Уверен, что никакие технологии не смогут заменить работу реальных людей во всех жанрах фотографии.

Секреты успешной фуд-съемки, по мнению Артема Золотарева, – заранее подготовленные референсы (образец или картинка, которую стремится воссоздать фотограф или художник. – Прим. авт.), красивая подача еды, правильно выставленный свет, чтобы блюдо отражало то настроение, которое необходимо передать.

Смотреть на работы Артема интересно и «вкусно», но не менее любопытна «кухня» фотографа.

– У меня есть чемоданчик со вспомогательными вещами, которые позволяют сделать еду красивее и аппетитнее, – делится фотограф. – Допустим, чтобы стейк начал блестеть и выглядел сочнее, его можно помазать подсолнечным маслом либо соусом барбекю. А спрей помогает коктейлю выглядеть освежающим и охлажденным. В моем арсенале есть пинцет. Им я поправляю ингредиенты для того, чтобы все нужное попало в кадр.

Меж тем транспортировка всего оборудования, которое использует Артем в своей работе, – дело нешуточное. От съемки к съемке с ним «путешествуют» большое количество фотофонов, различные источники освещения, отражатели, декорации и, конечно, фотоаппарат с разными объективами. Но эти трудности – мелочи в сравнении с тем, какой заряд положительной энергии фото­граф получает от того, что делает.

По словам основателя и руководителя галереи «Улар» Юрия Марковича, художественная фотография – редкий жанр в Казахстане, который еще находится на стадии развития.

– Хочется надеяться, что молодые фотографы «раскачают» ситуацию на отечественном арт-рынке, создадут много интересных фоторабот, которые займут свое достойное место в интерьерах наших квартир и офисов, – отметил Юрий Маркович.

#выставка #Улар #галлерея #фудфотографии #фуд-съемки

Популярное

Все
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
«Абай» в Ташкенте
Остался крайним... газон
Указ Президента Республики Казахстан
О спорт, ты – жизнь!
В честь великого предка
Театр без границ
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Лето цвета хаки
Волна, в которой можно утонуть
«Преодоление»: антикризисный аспект
Одаренным детям – гранты
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

Одаренным детям – гранты
Лето цвета хаки
В честь великого предка
О спорт, ты – жизнь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]