Войти во вкус

В галерее «Улар» экспонируются 25 работ, главные герои которых – фрукты и овощи. Съемка крупным планом позволяет досконально изучить структуру плодов, их цвет, форму, а капли воды, словно бриллианты, украшающие их, добавляют фотонатюрмортам сочности, свежести и яркости.

Артем Золотарев начал свой творческий путь с репортажной фотографии, работая в клубах и ресторанах. Но однажды ему предложили провести съемку различных блюд, и он, что называется, вошел во вкус. В фуд-фотографии, отдельном и востребованном сегодня жанре, автор успешно реализуется на протяжении шести лет.

У фотографа много заказов от ресторанов, ведь его снимки становятся украшением меню, они с самой выигрышной стороны «описывают» предлагаемые для гостей блюда.

– Раньше я снимал по большей части людей, работал на свадьбах, семейных торжествах, сегодня же сосредотачиваюсь в основном на фотографировании еды, – рассказывает Артем.

За годы деятельности в облас­ти фуд-фотографии автор экспозиции сумел выработать свой стиль и отточить профессиональное мастерство. И сейчас, когда все чаще пугают конкуренцией с искусственным интеллектом, Артем в будущее смотрит с оптимизмом:

– Уверен, что никакие технологии не смогут заменить работу реальных людей во всех жанрах фотографии.

Секреты успешной фуд-съемки, по мнению Артема Золотарева, – заранее подготовленные референсы (образец или картинка, которую стремится воссоздать фотограф или художник. – Прим. авт.), красивая подача еды, правильно выставленный свет, чтобы блюдо отражало то настроение, которое необходимо передать.

Смотреть на работы Артема интересно и «вкусно», но не менее любопытна «кухня» фотографа.

– У меня есть чемоданчик со вспомогательными вещами, которые позволяют сделать еду красивее и аппетитнее, – делится фотограф. – Допустим, чтобы стейк начал блестеть и выглядел сочнее, его можно помазать подсолнечным маслом либо соусом барбекю. А спрей помогает коктейлю выглядеть освежающим и охлажденным. В моем арсенале есть пинцет. Им я поправляю ингредиенты для того, чтобы все нужное попало в кадр.

Меж тем транспортировка всего оборудования, которое использует Артем в своей работе, – дело нешуточное. От съемки к съемке с ним «путешествуют» большое количество фотофонов, различные источники освещения, отражатели, декорации и, конечно, фотоаппарат с разными объективами. Но эти трудности – мелочи в сравнении с тем, какой заряд положительной энергии фото­граф получает от того, что делает.

По словам основателя и руководителя галереи «Улар» Юрия Марковича, художественная фотография – редкий жанр в Казахстане, который еще находится на стадии развития.

– Хочется надеяться, что молодые фотографы «раскачают» ситуацию на отечественном арт-рынке, создадут много интересных фоторабот, которые займут свое достойное место в интерьерах наших квартир и офисов, – отметил Юрий Маркович.