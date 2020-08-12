В мире
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, заявили технические эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.    

"ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19, <...> призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире", – подчеркнули в организации.

Ранее представители ВОЗ сообщали, что обсуждают с Москвой возможность провести переквалификацию российской вакцины от коронавируса, по итогу которой выяснится, насколько она соответствует международным стандартам.

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Доклинические исследования вакцины проводили в Центре Гамалеи и в 48-м НИИ Министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Специалисты неоднократно подчеркивали, что во время тестов у всех добровольцев (их возраст – от 18 до 60 лет) выработались высокие титры антител к SARS-CoV-2, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось. Третья фаза испытаний препарата, который получил название "Спутник V", стартует 12 августа.

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Прививать планируют в два этапа: сначала – компонентом I, через три недели – компонентом II. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет: опыт показывает, что он сохраняется на протяжении двух лет.

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