Воздавая дань кумысу

В Коргалжынском районе Акмолинской области провели праздник кумыса – Қымызмұрындық.

Как известно, традиционные весенние обряды казахских коневодов вместе с наследием Коркыта-ата в 2018 году вошли в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Обряд казахских коневодов включает в себя древние элементы – «қымызмұрындық» (употребление первого кумыса), «бие байлау» (привязывание кобылиц) и «айғыр қосу» (включение жеребца в табун). Сам национальный напиток кумыс тоже есть в списке ЮНЕСКО. Но вошел он в него не от Казахстана, нас опередила Монголия, где кумыс пьют все – от малышей до стариков.

Отметим, что в Список НКН человечества также входят искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «қазақ күресі», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «қатырма», игра в асыки.

Самым популярным среди обрядов казахских коневодов считается қымызмұрындық, который раньше по масштабу был как Курбан байрам или Наурыз. Потом этот праздник стал забываться. Если раньше лошадь была у каждого второго казаха, то со временем держателей лошадей в сельской местности стало меньше. Их заменили стальные кони– машины и тракторы. Но в последние годы сельчане вновь начали уделять внимание разведению лошадей, и вместе с этим стали возрождаться старинные традиции.

Вот и коргалжынцы решили организовать фестиваль в районном масштабе. Раньше такой праздник изредка проводился в рамках одного села или сельского округа. Теперь же в празднике, проходившем у мавзолея «Ботагай» – архитектурного памятника XI–XII веков, что недалеко от районного центра Коргалжына, приняли участие все сельские округа, хозяйствующие субьекты и государственные учреждения района. Территория за считаные часы превратилась в большой этноаул из белых юрт, в которых были накрыты щедрые дастарханы, и главным блюдом был целебный кумыс, хотя в казанах варилось мясо для бешбармака и жарились баурсаки, готовились другие национальные блюда…

Уважаемый аксакал района Смагул Кашкинбаев дал бата, открыв своим благословением фестиваль, посвященный «белому дару небесной кобылицы» – кумысу.

Аким района Берик Жанбаев отметил, что проведением фестиваля коргалжынцы вносят свой вклад в возрождение древнего праздника коневодов.

– Сегодня мы как бы подводим итоги за год, отмечаем лучших в труде, учебе, спорте, общественной жизни района, стараемся передать молодому поколению традиции наших предков, вспомнить тех, кого уже нет с нами, – сказал он. – Приветствуя всех жителей района, хочу пожелать, чтобы из года в год в наших селах улучшалась жизнь, был хороший урожай и было много кумыса, который является любимым напитком, исцеляет от многих болезней.

На импровизированных спортивных площадках шли соревнования по борьбе, армрестлингу, аударыспаку, асық ату, арқан тартысу. На второй день состязания продолжились скачками. На главной сцене проходили театрализованное представление и концерт. Кроме самодеятельных артистов выступили гости из столицы – Казахский оркестр Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева.

В числе тех, кого чествовали на празднике, были спортсмены, среди которых выделялись бегуны-марафонцы, участники многих международных и республиканских марафонов из села Алгабас Талапнур Байзак, Мендыбай Алимгазинов и Ерик Боранбеков. Фестивалю они посвятили марафонский забег на 120 км, стартовав из столицы. Их сопровождал известный велогонщик Буркитбай Жаркинбаев.

Очень интересно прошел конкурс по питью кумыса. Среди женщин за пять минут семь пиал кумыса сумела выпить Асеня Жунисбекова из с. Коргалжын. А среди мужчин первое место занял Есенгельды Мусабеков из с. Кенбидаик, который выпил за это же время 10 пиал кумыса. Новички бы с таким заданием не справились!

Всего же на двухдневный фестиваль было заготовлено порядка трех тонн кумыса. Также было выпито около 20 литров свежего кобыльего молока – саумал. Это очень полезный для здоровья напиток, который рекомендуется пить сразу после дойки. Для этого на территорию фестиваля привели четырех кобыл с жеребятами, и их согласно обряду здесь же подоили. Желающих отведать целебный саумал было очень много!

Отметим, что кумыс, содержащий целебные свойства разнотравья летних джайляу, по достоинству оценен во всем мире. Учеными установлено, что кумысу около 6 000 лет. Упоминания о нем можно найти в трудах древнегреческого историка Геродота, средневекового персидского философа Авиценны, в древнерусских летописях. Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк писал: «Какая другая цивилизация изобрела что-нибудь, хотя приблизительно похожее на кумыз, этот символ равновесия телесных и душевных сил? Ни одна! Божественный напиток – этот кумыз!»

Празднование Қымызмұрындық говорит и о гостеприимстве казахского народа. По традиции, собранный с первой дойки кумыс раздается соседям и гостям. А сам праздник наполнен играми, песнями и танцами, спортивными состязаниями. Это мы и увидели на фестивале. Его участники и гости уверены, что традиции – одна из основ воспитания молодого поколения, важная часть нашей жизни. Праздник фото автора кумыса пришелся по душе всем.