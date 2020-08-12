Возможен ли возврат к жесткому карантину в Нур-Султане – комментарий Кульгинова
Екатерина Елисеева
Аким столицы Алтай Кульгинов прокомментировал вопрос о возвращении жесткого карантина в Нур-Султане в ходе интервью телеканалу Astana, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"После первого карантина мы уже говорили об этом – давайте не повторять ошибок, иначе мы можем вернуть жесткий карантин. К этому мы и пришли. Вы же помните, как больницы были переполнены, обращений в скорую помощь было 4 тысячи на пике, а вызовов свыше 3 тысяч в день. Это была колоссальная нагрузка на врачей. Еще раз хочу повторить, главная наша ошибка – это нарушение санитарных норм. Вот этого мы не должны допускать", – сказал Кульгинов.
Он отметил, что каждый горожанин должен соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, как это делают в Японии, Южной Корее и странах Европы.
"У них было много летальных исходов, но общество извлекло из этого уроки. Мы видим, что нарушений становится меньше, потому что руководители предприятий, ресторанов и торговых объектов начали намного лучше соблюдать санитарные нормы", – заключил он.