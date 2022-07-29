Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга

Язык в эпосе

В Казахстане появилась замечательная книга – «Көңілге түсті бір қиял. Уроки казахского: читаем легенды в оригинале», где на основе трех национальных эпосов – «Мұнлық-Зарлық», «Қыз Жібек» и «Ер Тарғын» – предложены заочные уроки

казахского языка для всех желающих.

Поводом для появления этой книги стал возникший сейчас общестрановой тренд – введение в широкий оборот государственного языка и вместе с тем ощущение вакуума, который необходимо заполнить реальным его знанием.

По словам автора, двуязычного журналиста Алипы Утешевой, возможно, язык, борясь за свое существование, отстаивает свою законную нишу как носитель общетюркского наследия.

Особенность «Көңілге түсті бір қиял. Уроки казахского: читаем легенды в оригинале» состоит в подстрочном переводе отдельных фрагментов оригинала. Чтобы помочь понять образную структуру языка, он сопровождается комментариями, пословицами-поговорками и изложением сюжета.

– Казахская устная литература издавна стала основным способом хранения информации о прошлых эпохах вплоть до начала XX века, – говорит Алипа Утешева. – Поколения сменяют друг друга, а суть жизни, веками накопленные духовные ценности остаются в литературе и музыке, искусстве. Отмечу, отношение к казахскому национальному наследию продолжает оставаться удивительно легкомысленным. Когда-то дирижер казахстанского

ГАТОБ им. Абая, а впоследствии Большого театра РФ Фуат Мансуров с горечью в одном из интервью сказал: «Алмазные россыпи народного творчества никто не берет!»

Наши современники практически незнакомы с казахской народной литературой, если не считать торопливых и небрежных лекций в гуманитарных вузах, из которых большинство запомнило разве что тщательно «отредактированного» «Камбар-батыра». Между тем Институт литературы и искусства Академии наук РК долгие годы кропотливо работал над 100 томами фольклора – это значит, что все мы, родившиеся после тридцатого года прошлого века, оказались вне огромного культурного пласта.

Отдельные фрагменты фольклора в оригинале, приведенные в книге с комментариями, подстрочным переводом и изложением фабулы, дают представление о структуре языка, в том числе – образного. Автор утверждает, что если понять это, то язык усваивается гораз­до легче и прочнее. Многие, наверное, зададутся вопросом, почему не давать параллельно перевод на русский?

– А потому что фольклор не поддается переводу – даже самые талантливые из попыток не передают точного смысла, энергии и эстетики оригинала, а существующие переводы сугубо авторизованы и весьма от него далеки, – считает Алипа Утешева. – Поэтому вслед за уроками в разделе «Приложение» представлен аутентичный текст трех эпосов.

Нижеприведенные фрагменты из каждого эпоса наверняка докажут, что автор не преувеличивает – книга действительно увлекательная, очень легкая для усвоения и просто красивая благодаря художественному оформлению дизайнера Нурзат Раимкуловой.

Первым в книге идет эпос «Мұңлық-Зарлық». И вот они алмазные россыпи языка: «В роду Ногай – Ноғай елінде – жил-поживал Шаншар атты хан, хан по имени Шаншар. Прослыл он честным – адал, доброта его отозвалась во всей Вселенной – қайыры тиген жиһанға. Всего у него было вдоволь, и имел он шестьдесят жен – алпыс қатын. Много их было потому, что хан страдал от бездетности – бір перзентке зар, қайғылы болды (болды – был, перзент – дитя, зар – крик, плач, қайғы – горе) и брал жен в надежде на наследника. Но ни одна из них не оправдала его надежд: бірақ бәрінен дебір перзент болмады (болмады – не было, бәрінен – от всех). И это горе точило его душу. «Орнымды кім басады, ажал келгенде?» – рассуж­дал безутешный хан. Буквально: кто же заступит на мое место, когда придет неизбежная смерть? Пройти через этот жалған (иллюзорный) дүние (мир) и не оставить продолжения считалось позором. «Беттен токтім арымды» – «С лица моего пролилась честь», – говорит за хана его визирь Барын. Визирь призывает смельчаков, которые бы отдали своих дочерей хану в жены под залог – кепіл будущих детей. Но народ, жауап таба алмай – не найдя ответа, стыдливо разошелся – тарап кетті».

Особое слово о «Қыз Жібек». Благодаря одноименному талантливому фильму режиссера Султана Ходжикова, который вышел на экраны в 1970 году, прекрасная легенда получила широкую известность. ЮНЕСКО 2008 год объявил Годом 500-летия казахского эпоса «Қыз Жібек». Однако, несмотря на то что это наиболее популярное произведение устного творчества казахского народа, не все могут похвалиться знанием этой легенды в оригинале.

«В давно минувшие времена – кешегі өткен заманда, когда благополучны были религия и мусульмане – дін, мұсылман аманда, жил около Белого моря род Жагалбайлы Младшего жуза – Кіші жүздің ішінде Жағалбайлы елі бар, Жағалбайлының мекені – Ақ теңіз деген көлі бар. А если спросишь про летний жайлау рода – жаз жайлауын сұрасаң, это берег Черного моря – Қара теңіз жағасы. Жил там бай по имени Базарбай – Базарбай атты байы бар. Был он так богат, что измерить – өлшеу это богатство, похоже, не хватит счета – есеп жетпес жайы бар. Ну а приблизительно это семьсот вьюков со слитками золота и серебра на верблюдах – жеті жүз түйе жүгі екен ділдәсі менен жамбысы. И еще тысяча верблюжьих тюков сахара и чая – мың түйеге жүк тағы да қанты менен шайы бар».

Интересно начинается общетюркский эпос «Ер Тарғын»: «В давние времена жил батыр по имени Таргын. Случилось так, что в неурочный час от его руки пал знатный – әйгілі, белгілі соплеменник, и батыр стал преступным – қылмысты перед своим ханом. И вот стал Таргын беглецом – қашқын болды, и нашел он прибежище у сорока племен народа Крыма – қырық сан Қырым жұртына қашып барыпты, которых летописец называет еще ногаями. В те времена у крымчан, то есть ногаев, было сорок тысяч мечетей и сорок ханов – Қырымда қырық мың мешіт бар еді, қырық хан бар еді. Старшим среди последних значился Акша-хан. Под его правление – қол астына и вошел Таргын. Так и жил он среди крымчан гостем – қонақ. За месяцем шли месяцы – айдан айлар өтті, и никто не знал, что Таргын есть настоящий – анық батыр».

По словам Алипы Утешевой, в менталитете тюркских народов, равно как богатырь у славян, батыр был носителем не только огромной физической силы, но и выдающихся качеств духа. Как правило, они великодушны – кең пейіл, ақ коңіл, прозорливы – болжаулы, крупны или масштабны, как бы мы сейчас сказали – ірі. Не случайно испокон веков живут такие пословицы: «Чем быть женой труса, лучше быть вдовой храбреца» – «Қорқақтың қатыны болғанша, батырдың жесірі бол»; «Закон мужества – вера в себя» – «Ерліктің шарты– озіне сенгендік»; «Тяжелую ношу верблюд осилит, а ношу народа только батыр поднимет» – «Жүк ауырын нар көтереді, ел ауырын ер көтереді» и другие.

– Этот труд отражает знание народного менталитета, – считает одна из первых читательниц этой книги, публицист, заслуженный работник культуры РК Гульнара Рахметова. – Например, почему Зарлык из эпоса «Мұнлық-Зарлық» говорит о себе во множественном числе? Одного человека казах чаще воспринимает как целый народ. Например, біздің бала-шағамыз бар. Подстрочник звучит как – «у нас есть семья-дети», но имеет он в виду себя одного, конечно. Или почему Базарбай из эпоса «Қыз Жібек» «в гневе» взял еще шесть жен – ашумен алты қатын тағы да алды? Не с отчаяния, горя или растерянности, а именно в гневе? В те времена мужчина, чтобы обеспечить сохранность семьи и рода, жил и чувствовал масштабно, крупно. Он не имел права размениваться на «человеческие» эмоции, открыто и смело встречал испытания судьбы – не покоряясь им, но как бы бросая вызов.

Еще одна всепоглощающая для казаха идея или ценность – уважение к годам. Не почитаешь старших – не жди, что твоя жизнь будет наполнена радостью. Герой эпоса «Мұнлық-Зарлық», хотя и не щадит по сути своего врага и оскорбителя, но обращается к нему «хан-ата». И обличает: «Услышав имя твое, хан-ата, – естіп сенің атыңды, хан-ата, пешим я вышел в путь – жаяу шықтым елімнен. А завидев тебя издали – алыстан сені көргенде, отвесил я глубокий поклон – иіліп сәлем бергенім». Почему так? А потому что старшего, пусть и врага, надо уважать – үлкенді сыйлау керек, таков закон – заң.

Алипа Утешева считает, что ей, городской казашке, коренной алматинке, именно народные эпосы, которые в ее родительском доме всегда стояли на видном месте, помогли не только не забыть родной язык, но и ввести его в активный оборот. И, как выяснилось, иногда, а может быть, часто, образная структура языка позволяет быстрее и убедительнее донести до собеседника важную мысль.