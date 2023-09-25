Возможности развития

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев посетил область Абай.

– Основной целью поездки является разъяснение населению проектов занятости в рамках Социального кодекса, – начал свое выступление вице-министр на встрече с жителями Семея. – Если будет занято население, решится ряд вопросов повестки дня. В сентябрьском Послании Глава государства дал поручение по повторной разработке и утверж­дению проекта рынка труда, поэтому сейчас министерством дополнительно разрабатывается новый проект. Для этого мы знакомимся с возможностями экономического развития каждого региона. Новый проект завершим до конца текущего года и представим населению.

Вице-министр ответил на воп­росы семейчан и провел личный прием граждан. По его словам, в ходе решения проблем занятости ведомством будут рассмотрены требования по созданию новых объектов производства.

Олжас Ордабаев встретился с коллективом недавно открывшегося кризисного центра для жертв бытового насилия. В июне 2023 года Глава государства Касым-­Жомарт Токаев поручил Правительству открыть кризис­ные центры по защите женщин и детей от бытового насилия во всех городах и областных центрах республики. На реализацию этого проекта из средств городского бюджета Семея было выделено 175,8 млн тенге, из которых свыше 78 млн тенге потрачено на капитальный ремонт здания. Сейчас в центре помощь и поддержку специалистов получают девять женщин с детьми, причем некоторые приехали из других регионов Казахстана.

Здесь работают больше десяти специалистов, в дальнейшем ежегодно будут проводиться реабилитационные мероприятия для матерей. В центре, рассчитанном на 25 коек, предоставляется не только крыша над головой, но и созданы все условия для прохождения курса реабилитации, восстановления документов и поиска работы, если в этом возникнет необходимость.

По данным департамента полиции области Абай, из года в год в Семее регистрируется все больше случаев правонарушений в отношении женщин и детей, совершенных в семье. Так, если в 2019-м было зарегистрировано лишь 26 фактов, то с начала текущего года в Семее уже выявлено 1 171 правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений.

Олжас Ордабаев отметил, что главная задача ведомства, и кризисных центров в частности, – помочь женщинам обрести уверенность и показать им, что в завтрашний день можно смотреть без опаски, с надеждой на лучшее.

– Конечно, мы надеемся, что контингент в таких центрах будет минимальным, но население должно знать, что, если кто-то окажется в сложной жизненной ситуации, ему есть куда прийти, где ему помогут, – отметил Олжас Ордабаев.

По словам директора центра Назым Шакабаевой, значительная часть тиранов вовсе не пьяницы, как часто думают в обществе, а лудоманы – зависящие от азарт­ных игр. Такой мужчина, проиграв огромные деньги, возвращается домой и вымещает злобу и досаду от неудачи на ни в чем неповинных домочадцах.

В рамках рабочей поездки в область Олжас Ордабаев также ознакомился с деятельностью ТОО «УК ЮНИС» в Семее. Предприятие занимается пошивом школьной формы, формы для сотрудников силовых структур, а также повседневной гражданской одежды. Фабри­ка, представленная рынке почти 30 лет, сегодня обеспечивает работой около 50 человек. Тем не менее, по словам директора предприятия Юрия Келенцова, в швейном цехе наблюдается нехватка рабочих рук. Вице-министр труда и социальной защиты населения отметил, что решение проблемы будет найдено путем внедрения системы краткосрочного обучения на производственной базе.

– Предприятие «УК ЮНИС» имеет потенциал для дальнейшего наращивания производственных мощностей. Это достигается путем принятия новых заказов. Для решения вопроса нехватки кадров в швейном цехе мы заключили соглашение с директором о проведении краткосрочного обу­чения на базе данного предприя­тия. Рассмотрим возможности трудоустрой­ства людей, обучавшихся на этой промышленной базе, – сказал Олжас Ордабаев.

В настоящее время фабрика является единственным предприятием по производству чулочно-носочных и трикотажных изделий в области Абай.