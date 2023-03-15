Возможности ведения бизнеса для крупных инвесторов расширили в РК

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В Казахстане расширили возможности по запуску новых и модернизации действующих проектов для крупных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Соответствующие поправки в постановление Правительства «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций» подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Согласно внесенным поправкам, исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с Правительством Соглашение об инвестиционных обязательствах.

«Данное соглашение фиксирует налоговые ставки на срок до 10 лет, а инвестор в обмен обязуется вложить значительные средства в запуск или модернизацию какого-либо производства, обучение казахстанских кадров и т.д.», - сообщила пресс-служба Правительства.

Определен список запрещенных видов деятельности. Это значит, что теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с Правительством Соглашение об инвестиционных обязательствах.

В частности, к запрещенным видам отнесены:

производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции

проведение лотереи

деятельность в сфере игорного бизнеса и др. В общей сложности 14 пунктов.

«По всем остальным направлениям ограничений нет», - проинформировали в Кабмине.