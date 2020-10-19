Возобновить подготовку санврачей в РК просит академик Шарманов
Жанат Тукпиев
Ученый, академик НАН и профессор Торегельды Шарманов обратился к Правительству и Министерству здравоохранения РК с просьбой восстановить санитарно-гигиенические факультеты и продолжить обучение по данному направлению, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Для борьбы с очередной волной пандемии и эффективного предупреждения будущих пандемических угроз нужен комплексный, дифференцированный и целенаправленный подход противоэпидемических мероприятий. Для этого необходим подготовленный квалифицированный кадр санитарных врачей, гигиенистов и полевых эпидемиологов. Я упор делаю на слово – санитарных. Был у нас в вузах санитарный-гигиенический факультет. В каких-то загадочных условиях и в целях оптимизации образования – все закрыли. Санитарных врачей нет у нас. Я ставлю вопрос в присутствии министра здравоохранения, руководства страны. В вашем лице необходимо восстановить санитарно-гигиенический факультет. Это не просто моя просьба, а я концентрировано выражаю мнение населения в этих критических условиях. Потерянное надо восстановить", – заявил Шарманов на конференции.
Кроме того, по его словам, альтернативой должна стать модель, основанная на широком альянсе ПМСП с пациентами.
"Такой альянс позволит эффективно предупреждать болезни и обеспечивать долгую и качественную жизнь граждан. Развивая долгую и эффективную систему здравоохранения, можно создать широкие возможности для улучшения качества жизни граждан. Все это говорит о том, что Алматинская декларация – это вовсе не догма и не утопия", – заключил ученый.
Ранее депутат Азат Перуашев в ходе пленарного заседания Мажилиса заявил, что существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность "Эпидемиология" исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней.
Напомним, в Алматы проходит Международная научно-практическая конференция "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19", посвященная 90-летию академика НАН РК Торегельды Шарманова и 90-летию Казахского Национального Медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.
Отметим, что академик Шарманов до сих пор трудится на благо страны, воспитывая молодых специалистов. В числе его разработок: фортифицированная мука, йодированная соль, экологически чистые продукты из кобыльего молока. Во всем мире Торегельды Шарманова помнят как организатора знаковой Алматинской конференции 1978 года, на которой здоровье было признано универсальным правом человека, а неравенство в доступе к медицинской помощи – признано неприемлемым.