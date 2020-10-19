Общество
Возобновить подготовку санврачей в РК просит академик Шарманов
Жанат Тукпиев
Ученый, академик НАН и профессор Торегельды Шарманов обратился к Правительству и Министерству здравоохранения РК с просьбой восстановить санитарно-гигиенические факультеты и продолжить обучение по данному направлению, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для борьбы с очередной волной пандемии и эффективного предупреждения будущих пандемических угроз нужен комплексный, дифференцированный и целенаправленный подход противоэпидемических мероприятий. Для этого необходим подготовленный квалифицированный кадр санитарных врачей, гигиенистов и полевых эпидемиологов. Я упор делаю на слово – санитарных. Был у нас в вузах санитарный-гигиенический факультет. В каких-то загадочных условиях и в целях оптимизации образования – все закрыли. Санитарных врачей нет у нас. Я ставлю вопрос в присутствии министра здравоохранения, руководства страны. В вашем лице необходимо восстановить санитарно-гигиенический факультет. Это не просто моя просьба, а я концентрировано выражаю мнение населения в этих критических условиях. Потерянное надо восстановить", – заявил Шарманов на конференции.

Кроме того, по его словам, альтернативой должна стать модель, основанная на широком альянсе ПМСП с пациентами.

"Такой альянс позволит эффективно предупреждать болезни и обеспечивать долгую и качественную жизнь граждан. Развивая долгую и эффективную систему здравоохранения, можно создать широкие возможности для улучшения качества жизни граждан. Все это говорит о том, что Алматинская декларация – это вовсе не догма и не утопия", – заключил ученый.

Ранее депутат Азат Перуашев в ходе пленарного заседания Мажилиса заявил, что существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность "Эпидемиология" исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней.

Напомним, в Алматы проходит Международная научно-практическая конференция "Роль первичной медико-санитарной помощи в борьбе с COVID-19", посвященная 90-летию академика НАН РК Торегельды Шарманова и 90-летию Казахского Национального Медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

Отметим, что академик Шарманов до сих пор трудится на благо страны, воспитывая молодых специалистов. В числе его разработок: фортифицированная мука, йодированная соль, экологически чистые продукты из кобыльего молока. Во всем мире Торегельды Шарманова помнят как организатора знаковой Алматинской конференции 1978 года, на которой здоровье было признано универсальным правом человека, а неравенство в доступе к медицинской помощи – признано неприемлемым.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришёл продать телефон: алматинец скончался после конфликта на рынке
Худший продукт на завтрак назвал врач
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Задержан подозреваемый в смертельной потасовке на алматинском рынке "Алтын Орда"
Грабитель выбил зубы и отобрал телефон у прохожего в Нур-Султане
Премьер: Курбан айт призывает мусульман к единству и миру
Верховный муфтий призвал предпринимателей Казахстана предлагать оптимальные цены на скот и продукты
Трехдневное празднование Курбан айта начали в Казахстане
Новый визит-центр открылся в Алматинской области
Павлодарка сожгла дом соседки из-за ревности
Нуждающимся семьям раздали мясо в Нур-Султане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Токаев дал поручения по повышению уровня жизни жителей Алматы
Татарский сабантуй проходит в Нур-Султане
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
КТЖ потребовала от арендатора судна "Жибек Жолы" прояснить ситуацию с перевозкой зерна из Украины
Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе приостановили работу
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
Режим открытого неба продлят в 12 аэропортах Казахстана
Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей совбезов стран ОТГ
Мажит Шарипов покидает пост главы Казатомпрома
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди

Читайте также

Общество
Нуждающимся семьям раздали мясо в Нур-Султане
Правительство , Общество
Новый визит-центр открылся в Алматинской области
Общество
Трехдневное празднование Курбан айта начали в Казахстане
Общество
Верховный муфтий призвал предпринимателей Казахстана предла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]