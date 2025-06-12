Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров

Сенат,Пожары
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил приятие Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления государственным имуществом», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, документ разработан в целях совершенствования законодательства в сфере гражданской защиты, гражданской обороны, а также развития электроэнергетики и эффективного управления государственным имуществом.

Законом, пояснил сенатор Сергей Ершов, предлагается провести децентрализацию системы государственного материального резерва, усилить контроль в области промышленной безопасности, ввести обязательную государственную регистрацию защитных сооружений гражданской обороны, расширить и модернизировать сети сейсмологических наблюдений и системы раннего оповещения.

Согласно нормам Закона, возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров. Более того, вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Предусматривается ряд норм социального характера, в том числе по решению жилищных вопросов сотрудников органов гражданской защиты.

#Сенат #закон #здания #пожарный контроль

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