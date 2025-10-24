Апорт «со вкусом детства» возрождают в Алматы

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Под занавес осени в помологическом саду Талгарского филиала НИИ плодоовощеводства полным ходом проводится посадка годовалых яблонь сорта "Апорт"

Фото автора

Проект по возрождению апорта ведется по поручению Президента Казахстана. За ближайшие три года планируется разместить выращенные в лабораторных условиях безвирусные, оздоровлённые саженцы апорта на 110 гектарах, все они привиты на подвой,  полученный от яблони Сиверса. На один гектар размещают порядка 210 деревьев, сообщает Kazpravda.kz

Из этого количества 20 гектаров апорта будет размещено на специально подготовленном участке, присоединенном к помологическому саду. Помимо этого на других участках, соответствующих по природным условиям для полноценного выращивания апорта, посадками яблонь займутся будущие аграрии из университета, крупное аграрное формирование и акимат Алматы.

Всего в этом году запланированы посадки на 10 гектарах, на пяти - саженцы уже размещены. Оптимальная зона для выращивания полноценных плодов апорта, соответствующих своим первоначальным признакам, расположена на высотах предгорий от 800 до 1300 метров над уровнем моря.

Как отметил председатель правления ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства», доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК Темиржан Айтбаев, это первые гектары садов апорта из запланированного числа.

- В ближайшей перспективе стоит задача увеличить площадь садов под апортом до 3500 гектаров. Сейчас в Казахстане имеются около 2400 гектаров, но это все старые сады, которым, скажем, уже по 50 и более лет.

Мы ожидаем, что первые заложенные сады апорта дадут урожай через семь восемь лет. Это будут первые возрождённые, восстановленные сады апорта, со вкусом нашего детства, - сказал он.

#сельское хозяйство #апорт

