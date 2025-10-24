Фото автора

Проект по возрождению апорта ведется по поручению Президента Казахстана. За ближайшие три года планируется разместить выращенные в лабораторных условиях безвирусные, оздоровлённые саженцы апорта на 110 гектарах, все они привиты на подвой, полученный от яблони Сиверса. На один гектар размещают порядка 210 деревьев, сообщает Kazpravda.kz

Из этого количества 20 гектаров апорта будет размещено на специально подготовленном участке, присоединенном к помологическому саду. Помимо этого на других участках, соответствующих по природным условиям для полноценного выращивания апорта, посадками яблонь займутся будущие аграрии из университета, крупное аграрное формирование и акимат Алматы.

Всего в этом году запланированы посадки на 10 гектарах, на пяти - саженцы уже размещены. Оптимальная зона для выращивания полноценных плодов апорта, соответствующих своим первоначальным признакам, расположена на высотах предгорий от 800 до 1300 метров над уровнем моря.

Как отметил председатель правления ТОО «Казахский НИИ плодоовощеводства», доктор сельскохозяйственных наук, академик НАН РК Темиржан Айтбаев, это первые гектары садов апорта из запланированного числа.