Керкуланы, как их еще называют, впервые за многие десятилетия вернулись на свою историческую родину летом прошлого года. Семь особей поселились в центре реинтродукции в Торгае, на юге Костанайской области. Их доставили двумя партиями на военных самолетах из Праги и Берлина.

Первую зиму на исконных землях шесть кобылиц и один жеребец пережили хорошо и чувствуют себя отлично. Самца все это время содержали отдельно от самок для успешного прохождения адаптации. А в мае начнется спаривание животных. Примерно к тому времени подоспеет следующая партия лошадей Пржевальского. В Торгай привезут еще восемь особей. Всего же в течение трех лет на историческую родину вернутся около сорока керкуланов. Напомним, в 2021 году лошадь Пржевальского наряду с леопардом включена в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.