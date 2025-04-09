Возвращение на исконные земли

Сельское хозяйство
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Поголовье лошадей Пржевальского в Казахстане в течение ближайших трех лет планируют увеличить минимум в семь раз.

Керкуланы, как их еще называют, впервые за многие десятилетия вернулись на свою историческую родину летом прошлого года. Семь особей поселились в центре реинтродукции в Торгае, на юге Костанайской области. Их доставили двумя партиями на военных самолетах из Праги и Берлина.

Первую зиму на исконных землях шесть кобылиц и один жеребец пережили хорошо и чувствуют себя отлично. Самца все это время содержали отдельно от самок для успешного прохождения адаптации. А в мае начнется спаривание животных. Примерно к тому времени подоспеет следующая партия лошадей Пржевальского. В Торгай привезут еще восемь особей. Всего же в течение трех лет на историческую родину вернутся около сорока керкуланов. Напомним, в 2021 году лошадь Пржевальского наряду с леопардом включена в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

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