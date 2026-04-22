Выведены новые сорта

В первую очередь речь идет о голозерном овсе «дамсинский», яровой твердой пшенице «торғай», кормовом просе «изумрудное» и пищевом просе «реноме». Все они выведены с учетом климатических особенностей Казахстана и характеризуются повышенной засухоустойчивостью, устойчивос­тью к полеганию и стабильной урожайностью. По данным разработчиков, внедрение этих сортов позволяет увеличить урожайность на 2–10 ц⁄га в зависимости от агротехнологий и погодных условий.

Отдельным направлением работы ученых НПЦЗХ стало патентование способа возделывания льна масличного. Технология предусматривает проведение гербицидной обработки посевов предшествующей культуры до уборки. Такой подход снижает засоренность полей, повышает урожайность последующей культуры и оптимизирует затраты на защиту растений.