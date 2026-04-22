Выведены новые сорта Сельское хозяйство 29 апреля 2026 г. 7:30 Бек Нигметов Знаменательным стал текущий год для селекционеров Научно-производственного центра зернового хозяйства им. А. Бараева: ученые получили патенты на новые сорта сельхозкультур. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В первую очередь речь идет о голозерном овсе «дамсинский», яровой твердой пшенице «торғай», кормовом просе «изумрудное» и пищевом просе «реноме». Все они выведены с учетом климатических особенностей Казахстана и характеризуются повышенной засухоустойчивостью, устойчивостью к полеганию и стабильной урожайностью. По данным разработчиков, внедрение этих сортов позволяет увеличить урожайность на 2–10 ц⁄га в зависимости от агротехнологий и погодных условий. Отдельным направлением работы ученых НПЦЗХ стало патентование способа возделывания льна масличного. Технология предусматривает проведение гербицидной обработки посевов предшествующей культуры до уборки. Такой подход снижает засоренность полей, повышает урожайность последующей культуры и оптимизирует затраты на защиту растений.