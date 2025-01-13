Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области

Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в с. Жалагаш Кегенского района Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект реализуется в рамках Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов». По поручению президента средства из Специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах. Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований.

«Сельский округ Жалағаш – второй по величине округ в Кегенском районе. Он включает села Тогызбулак, Жайдакбулак, Жалағаш. В общем, здесь проживает 4 822 человека. В нашем поселке сейчас ведется работа по строительству спортивно-оздоровительного комплекса. Для этого выделено 1,5 га земли. Спортивный комплекс внесет большой вклад в жизнь нашего села», — аким сельского округа Жалағаш Айгуль Садырова.

Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта.

«Мы, жители Жалағаш, очень рады строительству спортивного комплекса. Наши дети любят спорт и стремятся к новым достижениям. Но сейчас у них нет специальных залов, где они могли бы тренироваться. Спортивного зала в школе недостаточно. К тому же, он у нас небольшой, все не помещаются. Именно поэтому нам нужен просторный спортивный комплекс, чтобы дети могли заниматься без забот», — говорит житель села Дастан Алиев.

Всего в 2024 году в Казахстане возведено 90 физкультурно-оздоровительных комплексов, большая часть из которых в сельской местности. Кроме того, правительством реализуется Программа по масштабной инвентаризации спортивной инфраструктуры до конца 2025 года: планируется строительство 113 новых объектов и реконструкция 26 действующих спортивных учреждений.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 50,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, в том числе одна музыкальная, спортивный комплекс, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. За счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.

Работа продолжается.