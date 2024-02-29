Возврат активов: свыше триллиона тенге вернули в Казахстан за год

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали. Президент ознакомился с результатами работы Антикоррупционной службы за прошедший год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту было доложено, что в 2023 году зарегистрировано 1692 коррупционных преступления, изобличено 1324 лиц, из которых 161 – руководители различного уровня. В суд направлено 1221 дело.

Как сообщил председатель агентства, с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму 1,02 трлн тенге (более 2,2 млрд долларов).

Глава государства был проинформирован о ходе ряда расследований. По оконченным уголовным делам ТОО «Оператор «РОП» в собственность государства переданы 2 завода, расположенные в Костанайской и Карагандинской областях, общей стоимостью около 20 млрд тенге. В рамках досудебного расследования в отношении К. Сатыбалдыулы с начала 2024 года обеспечено поступление в бюджет еще порядка 82,6 млрд тенге (185 млн долларов). Помимо этого, государству возвращено 942 га земельных участков в городе Косшы Акмолинской области рыночной стоимостью более 13 млрд тенге.

Президенту также доложили, что в ходе мониторинга портала госзакупок не допущено нерациональное расходование средств на сумму 41,3 млрд тенге. Установлены манипуляции при регистрации автотранспорта в спецЦОНах. Из-за пробелов в работе информационных систем большая часть госпошлин и платежей от регистрации автомашин не поступала в бюджет. Благодаря устранению недостатков поступления в бюджет в 2023 году (в сравнении с 2022 годом) увеличились в 9 раз и составили 91,4 млрд тенге при аналогичном количестве зарегистрированных автомашин.

Асхата Жумагали рассказал, что проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в ходе которого выявлено нерациональное распределение бюджетных средств, в том числе связанных с коррупционными рисками. Только в текущем году зарегистрировано 18 уголовных дел по фактам хищений в этой сфере.

Кроме этого, завершен анализ в ТОО «СК «Фармация», где также имеются серьезные коррупционные риски в части закупа медицинских препаратов и оборудования. В рамках сопровождения строительства проблемных социально значимых объектов по всей стране завершено возведение 32 зданий и сооружений.

В рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство» предотвращены риски завышения цен на товары и услуги на сумму более 2 млрд тенге, оказана бесплатная правовая помощь порядка 10 тысячам граждан.

Проработан вопрос внедрения механизма «окрашивания денег» посредством проекта Национального банка «Цифровой тенге». В настоящее время цифровой тенге в пилотном режиме реализуется в одной из школ Алматы.

В результате принятых комплексных мер Казахстан по итогам 2023 года занял в рейтинге Transparency International (Индекс восприятия коррупции) 93-е место среди 180 стран, поднявшись на 8 позиций.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему проведению системной работы в вопросах противодействия коррупции, а также по усилению превентивных мер.