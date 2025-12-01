собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Управлением по управлению земельными ресурсами Туркестанской области в государственную собственность возвращено 219,6 тыс. гектаров земель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

Фото автора

Согласно утвержденному министерством плану, межведомственной подгруппе поручено в текущем году вернуть в государственную собственность по области 110 тыс. гектаров земель участков. План выполнен на 117,8 процента.

Общий земельный фонд Туркестанской области составляет 11 млн 610,3 тыс. гектаров. Из них земли сельскохозяйственного назначения – 4527,3 тыс. гектаров, населенных пунктов – 807,8 тыс. гектаров, промышленности, связи и иного назначения – 140,4 тысячи гектаров, особо охраняемые территории – 431,4 тыс. гектаров, лесного фонда – 3029,87 тыс. гектаров, водного фонда – 134,6 тыс. гектаров, заповедных территорий – 2539 тыс. гектаров.

На еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушеров напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев на форуме акимов сел поручил усилить работу по обеспечению доступа жителей к пастбищным угодьям.

На заседании заслушан отчет начальника управления земельных отношений Туркестанской области Ергали Тилегена о ходе работ по возврату общественных пастбищ. Создана рабочая группа по изучению агропромышленного комплекса, в ходе которой выявлено, что за 3960 землепользователями, владеющими 372,6 тыс. га пастбищ в районных и городских акиматах не числится скот.

Районными и городскими акиматами в Департамент земельных ресурсов направлены документы по 163,4 тыс. га земельных участков, акиматом выданы предписания землепользователям по 93,3 тыс. га земельных участков. Кроме того, в результате обследования установлено, что 2316 землепользователей не используют 465,2 тыс. га земельных участков по целевому назначению. Департаментом выданы предписания 403 землепользователям по 93,3 тыс. га земельных участков.

На начало 2024 года дефицит пастбищ общего пользования составлял 608 тыс. га. В результате проведенной работы дефицит пастбищ к 2025 году составил 539,8 тыс. га.