Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Год с момента после выборов президента и опубликования его предвыборной программы пролетел быстро, но очень насыщенно. Он запомнится мне тем, что впервые я чувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела, меняющие нашу жизнь. Политические реформы привели новых и ярких людей в политику, из них 6 человек с инвалидностью в Мажилис и 71 - в маслихаты.

Десятки заседаний и кропотливой работы над законами по возврату незаконно выведенных активов, и вот государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Закредитованнность людей, тысячи семей в отчаянии ищущих решения, и наконец долгожданный Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК»: на сегодня признаны банкротом 7,1 тыс. граждан с суммой задолженности более 11,3 млрд тенге.

Соцкодекс, который запустил принцип проактивного выявления семей в трудной ситуации - цифровая карта семьи предусматривает оказание господдержки в проактивном формате без необходимости обращения в разные инстанции. Всего не перечислить в одном посте. Спешу на очередную рабочую группу. Работа в Сенате над реализацией предвыборной программой президента продолжается.

Ляззат КАЛТАЕВА, депутат Сената Парламента РК