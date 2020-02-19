Впервые в эфир казахстанского телеканала вышел виртуальный ведущий

Технологии
14245
Первый виртуальный ведущий вышел в эфир казахстанского ТВ. На телеканале Atameken Business одну из новостных программ начал вести виртуальный диктор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Atameken Business.

Голограмма  "i-Sanj", созданная по образу актера Санжара Мади, ежедневно будет вести блок экономических новостей.

Созданию цифрового ведущего предшествовала большая подготовительная работа отечественных разработчиков совместно с командой медиахолдинга. Перед стартом проекта генеральный директор телеканала Канат Сахария отметил, что появление виртуального ведущего в кадре это реальность сегодняшнего дня.



"Практически ежедневно мы становимся свидетелями того, как новые технологические решения приходят на смену отработавшим идеям. Инновации в медицине, информационных технологиях, финансовой сфере стали неотъемлемой частью жизни. Телевидение не является исключением. Для того, чтобы "прощупать" сегмент, понять готовность зрителей к восприятию виртуальных дикторов, мы пошли на данный эксперимент. С одной стороны, для нас это имиджевый проект – в мире по пальцам можно пересчитать подобные программы, где заменены живые ведущие. С другой стороны – это возможность "провести разведку боем" и понять запросы современной зрительской аудитории", - поделился глава медиахолдинга.

Отметим, первый казахстанский виртуальный ведущий носит имя – i-Sanj, в честь своего знаменитого прототипа. В феврале на канале Atameken Business он "стартует" с блоком экономических новостей от Bloomberg.

В свою очередь, Санжар Мади рассказал, что с радостью откликнулся на предложение стать "лицом" виртуального диктора, так как поддерживает инновации и интеллектуальные эксперименты.

"Я рад, что отечественное телевидение шагает в ногу со временем. Данная "роль" стала для меня новым опытом", - сказал актер.



В то же время, по мнению команды, работавшей над проектом, уникальное содержание новостей должны преподносить технологичные персонажи. В этом заключается "изюминка" проекта – объединение интеллектуального контента и новых технологий. Реализовать амбициозный проект с помощью нейронной сети удалось силами отечественных разработчиков.

Первый в мире виртуальный ведущий появился в 2018 году в Китае.

Эксклюзивный IT-продукт – виртуальный ведущий i-Sanj - вышел в эфир на телеканале Atameken Business 19 февраля. Ежедневно он будет вести сегмент новостей Bloomberg в эфире программы "Дневной Формат".

Популярное

Все
Дело Масимова вернули в прокуратуру
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
Токаев подписал указ о назначении судей
"Золотой дубль" — Бибисара Асаубаева высказалась о своей победе на чемпионате мира
Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
Бился в конвульсиях: полицейские Абайской области спасли водителя
Самые курьезные автопроисшествия 2022 года по-казахстански (видео)
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Ушел из жизни почётный Папа Римский Бенедикт XVI
"Испортили праздник": похитители елки и Деда Мороза в Костанае попали на камеру видеонаблюдения
Аромат мандаринов и елки
Два закона подписал Касым-Жомарт Токаев
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев уволил ряд судей
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)

Читайте также

Общество , Технологии
Цифровую карту семьи запустили в Казахстане
Технологии , Цифровизация
У камер "Сергек" могут появиться новые функции
Транспорт , Общество , Технологии
Почему вместо казахстанских броневиков покупают турецкие, о…
Общество , Технологии
Беспилотники каких стран "служат" в армии Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]