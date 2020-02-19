Впервые в эфир казахстанского телеканала вышел виртуальный ведущий
Технологии
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Первый виртуальный ведущий вышел в эфир казахстанского ТВ. На телеканале Atameken Business одну из новостных программ начал вести виртуальный диктор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Atameken Business.
Голограмма "i-Sanj", созданная по образу актера Санжара Мади, ежедневно будет вести блок экономических новостей.
Созданию цифрового ведущего предшествовала большая подготовительная работа отечественных разработчиков совместно с командой медиахолдинга. Перед стартом проекта генеральный директор телеканала Канат Сахария отметил, что появление виртуального ведущего в кадре это реальность сегодняшнего дня.
"Практически ежедневно мы становимся свидетелями того, как новые технологические решения приходят на смену отработавшим идеям. Инновации в медицине, информационных технологиях, финансовой сфере стали неотъемлемой частью жизни. Телевидение не является исключением. Для того, чтобы "прощупать" сегмент, понять готовность зрителей к восприятию виртуальных дикторов, мы пошли на данный эксперимент. С одной стороны, для нас это имиджевый проект – в мире по пальцам можно пересчитать подобные программы, где заменены живые ведущие. С другой стороны – это возможность "провести разведку боем" и понять запросы современной зрительской аудитории", - поделился глава медиахолдинга.
Отметим, первый казахстанский виртуальный ведущий носит имя – i-Sanj, в честь своего знаменитого прототипа. В феврале на канале Atameken Business он "стартует" с блоком экономических новостей от Bloomberg.
В свою очередь, Санжар Мади рассказал, что с радостью откликнулся на предложение стать "лицом" виртуального диктора, так как поддерживает инновации и интеллектуальные эксперименты.
"Я рад, что отечественное телевидение шагает в ногу со временем. Данная "роль" стала для меня новым опытом", - сказал актер.
В то же время, по мнению команды, работавшей над проектом, уникальное содержание новостей должны преподносить технологичные персонажи. В этом заключается "изюминка" проекта – объединение интеллектуального контента и новых технологий. Реализовать амбициозный проект с помощью нейронной сети удалось силами отечественных разработчиков.
Первый в мире виртуальный ведущий появился в 2018 году в Китае.
Эксклюзивный IT-продукт – виртуальный ведущий i-Sanj - вышел в эфир на телеканале Atameken Business 19 февраля. Ежедневно он будет вести сегмент новостей Bloomberg в эфире программы "Дневной Формат".