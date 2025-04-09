Это на 300 млн больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с жителями района и рассказал о проделанной работе по водоснабжению региона.
В первую очередь, отремонтировано Тасоткельское водохранилище, его вместимость увеличена с 450 млн кубометров до 620 млн. Это позволит дополнительно направлять в Созакский район до 200 млн кубометров воды.
В июле начнутся работы по очистке и ремонту Фурмановского канала. Министерство планирует установить специальное устройство на протоке Радай, чтобы регулировать и направлять воду реки Шу в Созакский район.
«Наше министерство намерено обеспечить стабильное водоснабжение Созакского района. Для этого реализуется ряд важных проектов. В этом году за счет грамотного распределения и регулирования вод реки Шу вода в Созакский район пришла на месяц раньше обычного. Уже сейчас мы направили на 300 млн кубометров больше воды, чем год назад. Мы не планируем останавливаться на этом. До мая мы намерены направлять по 85 кубометров воды в секунду», – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.