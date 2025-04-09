Это на 300 млн больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с жителями района и рассказал о проделанной работе по водоснабжению региона.



В первую очередь, отремонтировано Тасоткельское водохранилище, его вместимость увеличена с 450 млн кубометров до 620 млн. Это позволит дополнительно направлять в Созакский район до 200 млн кубометров воды.



В июле начнутся работы по очистке и ремонту Фурмановского канала. Министерство планирует установить специальное устройство на протоке Радай, чтобы регулировать и направлять воду реки Шу в Созакский район.