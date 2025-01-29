Врач из Астаны спасла жизнь пожилому мужчине на борту самолета

Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия и попросила экипаж о приземлении лайнера в ближайшем аэропорту

Фото: Минздрав

24 января на борту рейса Астана-Москва одному из пассажиров в возрасте 85 лет стало внезапно плохо, требовалась экстренная медпомощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав.

Благодаря слаженным действиям выпускницы Медицинского университета Астана и врача-отоневролога БСМ УДП РК Карлыгаш Бакировой пожилого мужчину удалось спасти.

Во время полета Виктор Карпин, летевший с внуком, почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Бортпроводники, обратив внимание на состояние пассажира, вызвали медицинского работника через громкую связь.

На помощь незамедлительно откликнулась Карлыгаш Бакирова. Пациент страдал гипертонией, однако при осмотре врачом выяснилось, что его давление критически упало до 50/30 мм рт. ст., а пульс не прощупывался.

Ситуация требовала немедленных действий. Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию (СЛР), что позволило временно стабилизировать состояние пациента. Врач также настояла на экстренной посадке, и экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту Уфы.

По прилету Виктор Алексеевич был передан в руки медиков, а позже его состояние стабилизировалось. Карлыгаш Бакирова продолжила поддерживать связь с внуком пассажира, который подтвердил положительную динамику и профессионализм врачей.

Ранее интерн университета, который окончила Бакирова, Динмухамед Бектурганов провел сердечно-легочную реанимацию и спас пассажира рейса Кызылорда-Астана.