Экономика
Время искать новые решения: эксперты высказались о диверсификации казахстанского экспорта
Юлия Полонская

Время искать новые решения

Развитие транспортных коридоров в нашей стране всегда рассматривалось с точки зрения экономического прагматизма. По мнению экспертов Казахстанского института стратегических исследований, вопрос поиска новых путей решения этой задачи стоит перед Казахстаном и сегодня.

Мнения о важности стратегичес­кого взгляда на диверсификацию экспорта придерживается главный эксперт КИСИ Булат Ауелбаев.

– Надо сказать, что стратегия диверсификации транспортных и экспортных маршрутов – это беспроигрышная позиция для любой страны в любых геополитических условиях. В определенный период мы замкнули наши усилия на определенном направлении, которое давало хороший доход, и теперь приходится оперативно обращаться к более широкому набору приемлемых вариантов, – считает он.

Сейчас мы столкнулись с определенными трудностями, которые упираются в неразвитость инфраструктуры по другим направлениям, отмечает эксперт.

– Какие другие возможности можно использовать в данной ситуации? Есть трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, есть иранский вектор, есть китайское направление. Безусловно, везде есть свои трудности, которые сейчас придется преодолевать. Но тут должны работать экономисты, просчитывая заполняемость этих трубопроводов, риски, прибыль, затраты, – говорит Булат Ауелбаев.

Как отмечает старший научный сотрудник КИСИ Алия Мусабекова, с момента обретения независимости Казахстан преследовал две главные цели: диверсифицировать транспортно-логистичес­кие и экспортные маршруты и использовать по максимуму свой транзитный потенциал.

– В современных геополитичес­ких условиях как никогда необходимо реформирование системы транспортного сообщения. В железнодорожных перевозках усиливаются восточное и южное направления: в сотрудничестве с китайскими и узбекскими коллегами реализуются проекты Дос­тык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Мактаарал – Дарбаза, – говорит она. – На повестке дня остро стоит вопрос морских перевозок. Глава государства поставил перед Правительством стратегическую задачу модифицировать порты на Каспийском море, укрепить морской флот, в том числе танкерный, а также создать контейнерный хаб в Актау.

Кроме того, учитывая большой удельный вес нефтедобывающей отрасли в экономике страны, приоритетной, по мнению эксперта, является проработка Транскаспийского маршрута для диверсификации экспорта углеводородного сырья.

По мнению ведущего научного сотрудника КИСИ Бекжана Садыкова, международная повестка дня сама подтолкнула нас к оперативному решению сложившейся ситуации, которое заключается в кардинальном расширении системы транспортных путей и в целом диверсификации экспорта.

– Это касается всех видов транс­порта, которые играют ключевую роль в экономике Казахстана – железнодорожного, автомобильного, и даже увеличения мощнос­тей морских портов. Необходимо обеспечить доставку товаров на принципах бесперебойности и безопасности. Упор здесь необходимо сделать на максимизацию экономического эффекта.

Была отмечена и особая роль выработки оптимальных решений в вопросе транспортировки нашего основного экспортного товара – неф­ти, в том числе и с привлечением инвесторов, отмечает эксперт.

– Ветки Атырау – Кенкияк и Кумколь, например. Только в Кумколе добыча нефти составляет 5,8 миллиона тонн. Это говорит о том, что Казахстан готов обеспечить увеличение транспортных мощностей по Транскаспийскому маршруту, – считает Бекжан Садыков. – Особое значение придается увеличению мощности порта Актау, который в последние годы активно развивался, но учитывая сложившуюся ситуацию, этим проектам, видимо, будет отводиться приоритетное внимание, в том числе и в рамках специальных экономических зон.

Во многом стратегия диверсификации экспортных путей стала ответом на ситуацию, сложившуюся вокруг КТК, отмечает эксперт. По этому маршруту обеспечивалась транспортировка 82% экспортных объемов казахстанской нефти. Поэтому можно назвать его критически важным.

– Безусловно, вопрос диверсификации вряд ли удастся решить в ближайшее время, но в стратегичес­ком плане эффект от этой работы будет иметь мультипликативный эффект, – считает Бекжан Садыков.

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