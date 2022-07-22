Время учить казахский

В Восточном Казахстане стартовала программа по изучению разговорного казахского во время школьных каникул.

Почти 10 лет в регионе ведут большую работу по развитию трехъязычия и повышению квалификации учителей-филологов. В 2021 году при поддержке областной Ассамблеи народа Казах­стана в городах региона начал действовать проект «Ситуативный казахский – «Мәміле» – курсы для всех желающих освоить государственный язык на разговорном уровне. Для учащихся и взрослых всех возрастов свои двери распахнули бесплатные языковые школы в домах дружбы, а также лингвистические кабинеты.

– Мы уделили большое внимание повышению квалификации учителей английского языка, – отметили в областном управлении образования. – В 2021 году проанализировали качество преподавания казахского языка в русских школах и на этой основе разработали большую программу. В нынешнем году больше двух тысяч учителей-языковедов уже прошли курсы на базе регионального университета, улучшили свои компетенции. Все понимают, что ключевая фигура в том, чтобы молодежь свободно заговорила по-казахски, чтобы в изучении государственного языка был прогресс, это – преподаватель.

Кроме того, в регионе запус­тили проект по обучению разговорному казахскому в дни школьных каникул. По словам специалистов, это первое подобное начинание в стране. Для разработки методики привлечены лучшие преподаватели-филологи, психологи, знатоки педагогики.

– Методики разработаны с учетом возрастных особенностей детей от дошкольного периода до старших классов, – рассказали в облуправлении образования. – Никакой рутины и скуки! Помощниками стали студенты-волонтеры – носители языка.

С июля занятия начались на всех площадках детского летнего отдыха – в 35 загородных лагерях, 475 пришкольных, 485 дворовых клубах, кружках и секциях. Атмосфера – непринуж­денная, формат – игры, дебатные клубы, конкурсы, викторины, творческие мастерские и т. д. Главное, чтобы шло общение, чтобы дети говорили, накапливали словарный запас, преодолевали языковой барьер. Море возможностей педагогам дают такие национальные праздники, как День домбры и День столицы. В районе Алтай, например, школьникам, отдыхающим в лагере на Бухтарминском водохранилище, показали мультфильм «Ақсақ құлан», устроили познавательно-игровую программу «Великое наследие домбры». В Риддере подросткам из пришкольных лагерей и дворовых клубов показали книжную выставку о многовековой истории казахского народного инструмента, рассказали о знаменитых исполнителях кюев. Когда ребенок слышит столько нового, интересного, яркого, конечно, язык осваивается без труда.

Чтобы посмотреть эффективность методики, каждому ребенку предложили пройти тестирование в начале лагерной смены и затем при ее завершении. Проект рассчитан до 2025 года.

– Сегодня никому не надо объяснять, почему казахстанцы должны знать казахский язык, – отметили в управлении. – Мы – единый народ, язык – часть культуры. Наши дети независимо от того, русские они, казахи, евреи, татары, украинцы, должны говорить на казахском.