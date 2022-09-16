Время вперед!.. И назад тоже

Если время представляется тебе не как абстракция, а как объект физического поля, то, скорее всего, ты художник.

И имя твое Камиль Муллашев.

Через свои временные порталы заслуженный деятель Казахстана и народный художник Татарстана Камиль Муллашев всегда шел бодрым, размашистым шагом, без робости и стеснения заглядывая в самые укромные уголки мироздания, даже в те моменты, когда оно выглядело не самым лучшим образом.

Вот, например, недавние работы живописца. Они зафиксировали историю совсем свежей вселенской трагедии – ковидной пандемии. В ней было намешано много разного: паника, неверие, фейки и интриги, но и боль, милосердие, сострадание. Где в этой истории истина – пойди разберись.

Но мудрый Муллашев и не пытается этого делать, он просто пишет красками COVID-19, который состоит у него из формул, молекул, кислородных масок и человеческих эмоций: яростных, страдающих, стенающих и молящих лиц. Впрочем, несмотря на тревожные ноты, эти картины выполнены в декоративной манере. Так что на вопрос «Что это было?» мастер явно не собирается давать однозначный ответ.

Со временем у художника давний не то разговор, не то спор, не то состязание. Он вошел в элиту живописцев своего поколения как классический реалист. Имя Камиля Муллашева громко зазвучало еще в 1978 году, когда триптих молодого выпускника Суриковского училища «Земля и Время. Казахстан» приобрела Третьяковская галерея. С тех пор прошло почти полвека, но он и не думал останавливаться в творческом поиске, постоянно меняя стилистику и тематику своих работ.

Его персональная выставка в Государственном музее искусств им. А. Кастеева называется «Голос времени», но и без аннотации понятно, почему в одном зале так много разнородных полотен: портреты знаменитых соотечественников и грозных ханов, а рядом – анималистическая живопись со следами примитивизма, и точно напротив – абстрактно-символические картины с сюжетами о пороках нашего века.

Такая подборка не просто отражает этапы эволюции искусства мастера, она открывает вход в мир глубокого, думающего и оценивающего творца, для которого важно не запечатлеть временной отрезок бытия, а обязательно осмыслить его. Честно сказать, прочесть эти посылы не всегда получается с первого раза, но надо пробовать, нужно стараться.

Тогда, может быть, удастся перепрыгнуть на волну художника-философа и понять, почему на его картине боттичеллиевская Венера стоит на крошечной планетке рядом с бесполым андроидом и обе (или оба?) деликатно прикрывают интимное место, совсем как на картине великого итальянца. Или вот еще: затянутая в латекс красотка несется, вероятно, на болиде, а за ее спиной женщина в простом ситцевом платье качает на руках малыша. И кто из них красивее, кто на первом плане?

Вот сам маэстро – в рабочем халате, с кистью в руке, лысый и почему-то на беговых коньках. Немного смешной и влюбленный в того, кто напротив – это художественный образ, который живописец только что завершил, а тот забрал у него сердце – прямо вот так: рукой из груди.

Но лично я влюбилась в муллашевского Джошуа Белла, того самого невероятного скрипача-виртуоза, который целый час инкогнито играл в метро на скрипке Страдивари, но никого так и не заинтересовал. За плечом у Белла Паганини, еще современниками прозванный скрипачом дьявола. Так это что, за каждым гением стоит тень другого гения или даже кого-то посерьезнее?