Вручены верительные грамоты Анастасия Шварц

В ходе состоявшейся в Белом доме беседы Ержан Казыханов передал Дональду Трампу слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Посол отметил, что стратегическое парт­нерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.



В свою очередь Дональд Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости и вклад нашей страны в обеспечение международной и регио­нальной безопасности. Президент США выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений и высказал поддерж­ку предстоящей Международной специализированной выставке

«ЭКСПО-2017» в Астане.







