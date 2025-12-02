Все больше иностранцев выбирают Казахстан для учебы

Центрами образовательной миграции для зарубежной молодежи стали Алматы, Астана и Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан стремительно усиливает свои позиции как один из ключевых образовательных центров Евразии. В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, что демонстрирует устойчивый рост интернационализации и подтверждает конкурентоспособность отечественной системы высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

По информации министерства, рост числа иностранных обучающихся на 11% по сравнению с 2024 годом является прямым индикатором того, что Казахстан входит в фазу формирования полноценного образовательного центра, предоставляющего качественные образовательные программы, международную академическую среду и широкие возможности для дальнейшей профессиональной карьеры.

Структура иностранных студентов показывает существенное расширение образовательной географии.

 Лидирующие страны по числу обучающихся: Индия – 9 959, Туркменистан – 9 089, Узбекистан – 4 136, Китай – 3 367, Россия – 2 426.

Высокий приток студентов из стран Южной Азии, Центральной Азии и Китая отражает системный спрос на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы, которые Казахстан предлагает на конкурентных условиях.

Для иностранных абитуриентов ключевыми факторами выбора являются:

- более доступная стоимость обучения по сравнению с рядом других стран региона;

- признание дипломов и международные партнерства казахстанских вузов;

- повышающееся качество инфраструктуры и акцент на практическую подготовку.

Три крупнейшие агломерации страны выступают естественными центрами притяжения: Алматы – 18 195 студентов, Астана – 4 292, Шымкент – 3 645.

Алматы формирует крупнейший в Центральной Азии образовательный кластер, объединяющий национальные университеты, медицинские школы и частные вузы. Астана усиливает позицию интеллектуального ядра благодаря развитию исследовательских центров и международных образовательных инициатив. Шымкент укрепляет роль индустриально-образовательного узла Юга. В совокупности эти центры демонстрируют способность Казахстана конкурировать с Ташкентом, Бишкеком и Баку за статус регионального лидера.

Национальные университеты, в свою очередь, стали стратегическими драйверами привлекательности.

Топ-5 вузов по числу иностранных студентов: КазНУ им. аль-Фараби – 4 497, КазНМУ им. Асфендиярова – 2 687, ЕНУ им. Гумилева – 2 483, КазНИТУ им. Сатпаева – 1 759, ЮКУ им. Ауэзова – 1 730.

Высокая концентрация иностранных студентов в национальных университетах свидетельствует о росте доверия к качеству образовательных программ, усилении научной инфраструктуры, развитии новых траекторий подготовки, а также расширении международных партнерств и совместных исследовательских проектов.

Анализ образовательных направлений показывает три ключевых вектора формирования спроса: здравоохранение и медицина – 12 950 студентов, педагогические науки – 5 943, бизнес и право – 4 539, инженерия – 3 374, информационные технологии – 2 141.

Эта структура отражает глобальный тренд на технические, медицинские и IT-навыки, а также значительную роль Казахстана в подготовке кадров для рынков Южной и Центральной Азии.

В результате можно сказать, что Казахстан уверенно закрепляет статус лидера региона по экспорту образовательных услуг.

Системные реформы высшего образования последних лет: открытие филиалов зарубежных университетов, развитие научных кластеров, обновление стандартов, расширение международных академических сетей, все это создает условия для устойчивого роста экспортного потенциала отрасли. Фактические данные подтверждают, что Казахстан не только удерживает позиции одного из крупнейших образовательных центров Центральной Азии, но и формирует собственный образовательный хаб, влияющий на региональные процессы подготовки кадров.

В министерстве намерены продолжить политику открытости, интернационализации и интеграции в глобальное академическое пространство.

