Все будет делаться с учетом здравого смысла – Абаев о новом алфавите

Политика
1732
Инга Селезнева
Переход  казахского алфавита на латинскую графику будет проходить с учетом здравого смысла и постепенно. Об этом после заседания Правительства РК сообщил журналистам министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Относительно окончательный это вариант это или нет – мы все прекрасно знаем, это ни для кого не секрет, что идеального алфавита, наверное, не существует. Жизнь диктует свои условия, необходимые решения. Поэтому, я думаю, работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться. Уже с более практичной реализацией, наверное. Но я думаю, что этот вариант на данном этапе наиболее приемлем и учел мнение не только ученых-лингвистов, но и даже IT-специалистов", – сказал Абаев.

Между тем он отметил, что вопрос о смене домена с "KZ" на "QZ" сейчас на повестке дня не стоит.

"Никакой спешки, подгонять никто никого не будет. Все будет делаться с учетом здравого смысла и необходимости. На данный момент все будет оставаться как есть. Касательно вывесок, то насколько я знаю, на новый алфавит переведено совсем небольшое их количество. Естественно, я думаю, они должны будут поправить. Нынешняя версия алфавита она окончательная. Ну а что касается банкнот, то их со временем будут менять, но это не отменяет того факта, что уже выпущенные деньги будут в ходу", – отметил он. 

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Вернуть нельзя оставить
Иртыш вышел из берегов
Авоська от кутюр
Ставил деньги – проиграл жизнь
На грани остановки
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
А на даче жизнь течет иначе
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
Книги в «цифре»
Эта ласточка – всегда первая!
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

По пути демократических реформ
Стержневая страна Центральной Азии смотрит на Восток
Ербол Карашукеев доложил президенту о развитии региона за п…
Глава Башкортостана совершит визит в Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]