Все будет делаться с учетом здравого смысла – Абаев о новом алфавите

Переход казахского алфавита на латинскую графику будет проходить с учетом здравого смысла и постепенно. Об этом после заседания Правительства РК сообщил журналистам министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Относительно окончательный это вариант это или нет – мы все прекрасно знаем, это ни для кого не секрет, что идеального алфавита, наверное, не существует. Жизнь диктует свои условия, необходимые решения. Поэтому, я думаю, работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться. Уже с более практичной реализацией, наверное. Но я думаю, что этот вариант на данном этапе наиболее приемлем и учел мнение не только ученых-лингвистов, но и даже IT-специалистов", – сказал Абаев.
Между тем он отметил, что вопрос о смене домена с "KZ" на "QZ" сейчас на повестке дня не стоит.
"Никакой спешки, подгонять никто никого не будет. Все будет делаться с учетом здравого смысла и необходимости. На данный момент все будет оставаться как есть. Касательно вывесок, то насколько я знаю, на новый алфавит переведено совсем небольшое их количество. Естественно, я думаю, они должны будут поправить. Нынешняя версия алфавита она окончательная. Ну а что касается банкнот, то их со временем будут менять, но это не отменяет того факта, что уже выпущенные деньги будут в ходу", – отметил он.