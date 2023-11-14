Все начиналось с каравана

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Сергей Наговицын

В Алматы открылась международная юбилейная выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК.

фото Юрия Беккера

В залах Государственного музея искусств им. Абылхана Кастеева проходит профессио­нальный форум с участием представителей не только ­Казахстана, но и союзов художников Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Беларуси, России, Литвы, Таджикистана, Украины, Молдовы.

Международная юбилейная выставка предлагает к ознакомлению более 250 работ профессиональных казахстанских художников из разных регионов страны, а также мастеров кисти из других стран. Здесь представлены все жанры и стили современного искусства, выставлены работы, созданные на стыке различных художественных направлений, которые несут в себе новые творческие открытия.

– По историческим меркам 90 лет – лишь миг. Известные школы изобразительного искусства Запада и Востока насчитывают в своем летоисчислении сотни веков, а то и тысячелетия, – отметила куратор выставки Гульнар ­Жуваниязова. – Союз художников Казахстана – первая творческая организация в рес­публике. Начало ее рождению положено в 1928 году, когда по инициативе семипалатинского художника Николая Крутильникова была организована первая передвижная выставка. Караван верблюдов, нагруженный картинами, вышел из Риддера и дошел до Караганды. В каждом городе коллекция пополнялась новыми работами местных художников. В Караганде в выставке принял участие совсем еще юный тогда Аубакир Исмаилов. Там же картины были перегружены в старенькую трехтонку, благополучно доставившую ценный груз в тогдашнюю столицу – Кызыл-Орду. Туда в адрес выс­тавки поступила телеграмма от наркома культуры СССР Анатолия Луначарского. Он поздравил художников Казахстана с первой выставкой, а в 1933 году был создан Оргкомитет художников Казахстана, получивший юридическую регистрацию.

Выставка в полной мере отражает верность традициям казахстанской школы изобразительного искусства. Смелые опыты в области станкового искусства, художественных объектов и скульптуры, несомненно, дадут новые импульсы для оценки как критикам, так и зрителям.

#Алматы #выставка #юбилей #Союз художников

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