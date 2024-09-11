Всепоглощающая верность

Выставка рассказывает о знакомстве двух выдающихся женщин – Анны Григорьевны Достоевской и Софьи Андреевны Толстой, со дня рождения которой в сентяб­ре 2024 года исполняется 180 лет. Обе эти женщины были личностями незаурядными, любящими и деятельными супругами, самоотверженно служили делу своих мужей. И выставка не просто рассказывает об их дружбе, но и помогает понять, каково это – быть женой гения.

Их судьбы во многом схожи. Софья Андреевна Берс и Анна Григорьевна Сниткина, выйдя замуж за тогда уже известных писателей – Льва Толстого и Федора Достоевского, не только взяли на себя хлопоты по хозяйству, воспитание и обучение детей, но и стали секретарями, советчицами, переписчицами рукописей и издателями произ­ведений. Обе были намного моложе своих супругов, обе хоронили собственных детей, пережили мужей, но и после этого посвятили остаток своей жизни их творческому наследию.

Посетители выставки могут узнать, как Софья Толстая и Анна Достоевская обеспечивали поддержку, семейный уют и бытовые условия, необходимые для творческой работы классиков русской литературы, как помогали мужьям в процессе написания и издания произведений, как познакомились эти женщины и о чем писали друг другу.

Выставка стала возможна благодаря Государственному музею Л. Н. Толстого в Москве при поддержке Россотрудничества.