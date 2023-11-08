Всевидящее око

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Айгуль Турысбекова

В Алматы создается межведомственная экспертная группа по мониторингу качества и эффективной организации питания в школах города. Об этом сообщила руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева.

фото из архива "КП"

В течение года комиссия, в составе которой сотрудники сферы образования, акимы районов, депутаты, родители, представители Казахской академии питания, будет осматривать все организации образования города. Их руководителям даны поручения об установке арендаторами камер видеонаблюдения во всех пищеблоках. Из 215 государственных школ в 206 такие камеры установлены в столовых.

Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Поставщика услуг выбирают в конкурсный срок в соответствии с приказом Минобразования и науки РК от 31 октября 2018 года. Напомним, что решением акимата Алматы с 1 сентября 2022⁄23 учебного года все учащиеся 1–4-х классов гос­организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием.

#питание #школа #комиссия #столовая #видеонаблюдение

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