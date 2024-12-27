Вспоминая Мориса Симашко

Литература
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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

Издана четвертая книга Международных литературных чтений, посвященных 100-летию со дня рождения народного писателя Казахстана

фото Юрия Беккера

В зале Союза писателей собрались литературоведы, переводчики, знатоки творчества Мориса Симашко, представители творческих союзов и те, кто просто любил его прозу, знал и помнил этого талантливого человека.

Как и прежние, четвертый сборник представляет собой калейдоскоп имен писателей, поэтов, историков, литературоведов, исследователей творчества Симашко не только из постсоветских респуб­лик, но и дальнего зарубежья.

Проза Мориса Симашко известна далеко за пределами Казахстана, она переведена более чем на сорок языков народов мира. Его произведения экранизированы, по ним созданы спектакли, которые идут на подмостках театров многих стран.

Как отметил председатель ассоциации «Мицва», член Совета АНК Александр Барон, отличительной особенностью нового сборника является то, что впервые вниманию читателей предлагаются лучшие эссе старшеклассников алматинской школы № 95 – победителей конкурса школьных сочинений на тему художественных произведений Мориса Симашко. А это значит, что читательская и исследовательская аудитория почитателей писателя не только расширяется, но и значительно молодеет.

Открывается сборник статьей недавно ушедшего от нас Мурата Ауэзова, тем самым сохраняется память не только о Морисе Симашко,­ но и о тех, кто высоко ценил его творчество.

«Морис Симашко не только обладал уникальным даром передавать атмосферу эпох, но и сам являлся живой энциклопедией. Его произведения побуждают к познанию. Повесть «Емшан» – начало, дерзость прорыва. «Четвертый Рим», который я читал в рукописи, считаю главной книгой Мориса Симашко. Это редкая, исповедальная литература», – писал Мурат Ауэзов.

Многогранная личность Симашко, его удивительная проза вот уже многие годы привлекает литературоведов. Это отметил в своем обращении к читателям сборника заместитель председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов. Он назвал Мориса Симашко основателем новой школы исторического романа в Центральной Азии.

Кстати, сам Морис Давидович в одном из своих интервью на вопрос, почему он работает в основном с историческим материалом, ответил: «Потому что история повторяется, потому что она учит жить».

В сборник включена и статья председателя Союза писателей Беларуси Алеся Карлюкевича. «Чем больше мы будем обращаться к творчеству Мориса Симашко, тем больше мы сделаем по существу в деле сохранения гуманистических устремлений казахской, других национальных литератур и вообще мировой литературы в целом», – пишет он.

Одним из лучших русских писателей ХХ века считает Мориса Симашко генеральный директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Кенжехан Матыжанов.

– У писателя были свои, особые отношения со временем и историей. Люди и события в «Повестях Черных и Красных песков», произведениях «Емшан», «Хадж Хайяма», «Искушение Фраги», романах «Колокол», «Маздак», «Комиссар Джангильдин», «Семирамида», в книге «Четвертый Рим» воплощают дух определенной исторической эпохи, – отмечает он.

Председатель правления Союза писателей РК Мереке Кулкенов также считает Мориса Симашко прекрасным писателем и переводчиком.

– Есть расхожая фраза о том, что перевод начинается там, где заканчивается словарь. Я бы добавил, что перевод начинается там, где начинается настоя­щий талант переводчика, не уступающий автору, – обязательное желание донести на языке перевода не только смысл произведения, но и всю красоту и мощь языка первоисточника. Для этого нужно не только знать психологию и традиции народа – носителя языка, но и любить его. Именно таким дарованием обладал Морис Симашко, – подчеркнул Мереке Кулкенов.

Да и сам Морис Давидович был самым переводимым казахстанским писателем, не случайно во Франции его называли «Морис Симашко, открывший Восток». Он действительно открыл Восток не только Западу, но и нам.

Об этом в своей статье пишет народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов: «Морис Симашко был вдохновенным человеком. Его глаза светились, когда он находил интересную тему. И как-то невзначай на одной из встреч я подал ему одну идею. После нашего разговора Симашко погрузился в изучение этой темы, так родилась его повесть «Емшан», которая фактически открыла миру Султана Бейбарса. Произведения Симашко раскрывают пласты истории Казахстана, истории Востока и воспитывают читательский интерес к истории».

У Мориса Симашко было особое отношение к своей второй родине – Казахстану. «Казахстан – поистине зеркало мира со всеми его проблемами и надеждами, – писал он. – Представляя из себя сердцевину континента, он волею исторической судьбы вместил в себя, по выражению поэта, «все Бастилии грешной земли». Мировые религии и сопутствующие им конфессии в той или иной мере представлены здесь и мирно соседствуют».

В результате зарубежных поез­док писателя появилась прекрас­ная серия очерковых книг, и остается лишь пожалеть, что его долго не выпускали за границу, потому что уже первая командировка Симашко в Тунис обернулась блистательным очерком «Путешествие в Карфаген», а поездка в Израиль – публицистическим изданием «Дорога на Святую Землю», где Морис Давидович, размышляя о вечных вопросах бытия, рассматривает идею евразийства.

Об этом в своей статье «Евразийство Мориса Симашко» пишет заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. О.Ауэзова Светлана Ананьева.

В сборник вошли также статьи главы Международного казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллина, доктора филологических наук Аслана Жаксылыкова, главного редактора журнала «Простор» Фархата Тамендарова, народного писателя Казахстана Любови Шашковой, профессора КазНУ им. аль-Фараби Лайлы Ахметовой, заслуженного деятеля РК Адольфа Арцишевского и других.

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