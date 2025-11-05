Вспышка ОРВИ в Шымкенте: дополнительные койко-места и усиление «мобильных бригад»

Здравоохранение
130
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В медицинских организациях, подведомственных управлению здравоохранения города Шымкент, развернуты дополнительные койко-места, чтобы обеспечить  достаточный коечный фонд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской упрздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Помимо Городской инфекционной больницы, дополнительные койко-места развернуты в таких медицинских организациях, как Городская больница №3, Городская клиническая детская больница, Реабилитационный центр матери и ребенка и Лечебный центр №14.

На уровне поликлиник усилена работа дежурных служб и «мобильных бригад».

В связи с эпидемиологической ситуацией на «Городской станции скорой медицинской помощи» дополнительно задействованы 20 «пиковых бригад», работающих с 18:00 до 00:00.

«Поликлиникам даны поручения по организации «стационара на дому», активизации подворовых обходов и своевременному осмотру поступающих вызовов («активов»). Исполнение данных мероприятий находится на постоянном контроле управления здравоохранения», - сообщили в ведомстве.

Медицинские организации полностью обеспечены необходимыми лекарственными средствами, дезинфицирующими и средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, медицинские перчатки и др.).

Работы по вакцинации против острых респираторных вирусных инфекций и гриппа продолжаются в усиленном режиме. Усилена также  информационно-разъяснительная работа среди населения.

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году в Шымкент пришел раньше обычного. В городе  зарегистрировано уже 34 тыс. случаев заболевания,  большинство из которых приходится на детей.

#медицина

