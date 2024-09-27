Встреча с классиком

Колонка обозревателей
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Москау Зарина

…Стоял летний теплый вечер. Выйдя из редакции, я торопливо шла на остановку, но проходя по Водно-зеленому бульвару, увидела его и замедлила шаг.

фото из архива "КП"

Мой любимый писатель Абиш Кекилбаев прогуливался с супругой. Я пошла за ними, шла довольно долго, решилась, наконец, подойти. Услышав, что я журналист и хочу сделать интервью с ним, писатель сразу покачал головой, а супруга отвернулась, давая мне понять, что разговор окончен.

Это был период, когда он зак­рылся от СМИ после того, как завершилась его политическая карьера. Я понимала, почему он сразу отказывает и не желает разговаривать с журналистом. Если говорить современным языком, тогда был устроен настоящий буллинг против личности. Было горько видеть, как все его книги, его труды оказались незаслуженно отодвинуты за кулисы, а его имя склоняют на все лады. А мне очень хотелось пообщаться с автором замечательных произведений, которые будоражили мой ум.

Понимала, что сейчас они уйдут и побеседовать мне не удастся. И я начала быстро говорить, что я его читатель, давний и верный, ценю его творчество и хочу поговорить именно об этом, а для убедительности начала цитировать целые куски из повести «Колодец». Когда-то в школе это произведение произвело на меня большое впечатление, а я, как и многие тогдашние дети, вела дневник, ну и выписала себе туда абзацы, где автор размышляет о счастье, о жизни, о вечном. И эти цитаты, врезавшиеся в память навсегда, сыграли свою роль много лет спустя.

Услышав меня, литератор остановился, взгляд его сразу стал теп­лым, он назвал свой городской номер телефона, сказал позвонить завтра после обеда, напомнить, что я та самая журналистка, которая знает его книги почти наизусть.

Назавтра мы поговорили: про творчество, про жизнь, про нашу страну и наш народ. Материал вышел, и для меня это одна из самых ценных статей, когда-либо написанных мною.

В этом году писателю бы исполнилось 85. В его книгах лично я ощущаю свет, который автор увидел сквозь суету и поделился с нами. Его размышления о важном и главном во все века попадают точно в сердце и остаются там навсегда.

«Человечество придумало немало чудес. Впереди будет еще много открытий. Однако самое великое из открытий – это письмо. И не было нового, что превзошло бы умение человечества излагать свои мысли через перо. Письмо – это признание вечности человеком. Оно не только научило людей уму и изворотливости, но укрепило веру, расширило сознание. На самом деле Наука, Религия, Культура берут начало у письма. Потому что благодаря письму человек напитывается ценностями прошлого, обретает мощь предков», – эти слова Абиша Кекилбаева нечто вроде капсулированного витамина от невежества, принимать который можно и даже нужно каждый день, особенно людям пишущим, а, впрочем, всем.

Несколько лет назад на его малой родине открывали музей Абиша Кекилбаева, и я получила приглашение на церемонию открытия, была на седьмом небе от счастья. Билеты были куплены, получено согласие тетушки на то, что ребенка я привезу к ней. Но за день до вылета у сына случилась ветрянка. Конечно, я никуда не поехала, с большим сожалением сдав билеты, смотрела кадры с открытия по телевизору и дала себе слово поехать туда обязательно.

И в списке мест, куда мы поедем с семьей будущим летом, малая родина любимого писателя стоит на первом месте. А я жду тот день, когда дорога приведет меня туда и я, наконец, увижу музей и окунусь в мир Властелина слова.

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#наследие #память #писатель #личность #Абиш Кекилбаев #философ

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