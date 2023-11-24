Встречайте, эллины, номадов!

Итоги отбора и перспективы

По итогам группового этапа цик­ла определился 21 участник из 24 финальной части чемпионата Европы-2024 по футболу. На первенстве континента уже гарантированно выступят следующие команды: Германия (как страна-хозяйка), Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Румыния, Швейцария, Сербия, Чехия, Италия, Словения и Хорватия.

Напомним, что 17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе. На групповом этапе турнира сражения начнут 24 сборные.

Как мы сообщали выше, уже известны имена 21 дружины, а за оставшиеся три путевки поспорят еще 12 сборных, входящих в УЕФА, в рамках плей-офф квалификации. И среди них есть Казахстан. Участники стыков определились по результатам выступлений в Лиге наций УЕФА сезона-2022⁄2023 (победители групп в лигах А, В и С или следующие за ними команды). Жеребьевка этого этапа прошла вчера ночью, но она не имеет существенного значения, так как почти все было известно заранее.

Итак, на пути А путевку разыгрывают Польша, Эстония и Уэльс, а также одна команда из занявших второе место – Финляндия, Украи­на или Исландия (по итогам жеребьевки). По пути В к решающим поединкам пришли Израиль, Босния и Герцеговина, а также еще две команды из вышеуказанной тройки, то есть Финляндия, Украина и Исландия (опять же по результатам жеребьевки).

Нас же больше всего интересует путь С, где единственную путевку разыграют Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

Полуфиналы до жеребьевки выглядели следующим образом: на пути А между собой гарантированно играют Польша и Эстония, а вот Уэльс ждет жребия, где ему выпадет один из троицы Финляндия⁄Украина⁄Исландия. На пути В Израилю может достаться либо Украина, либо Исландия, а Босния и Герцеговина ждет результата жребия Финляндия⁄Украина.

Путь С уже точно известен: Грузия дома примет Люксембург, а Греция ждет в гости Казахстан. Полуфиналы плей-офф пройдут 21 марта, а финалы – 26 марта.

Для тех, кому эта ситуация кажется запутанной, поясним на примере нашей сборной. Соглас­но рейтингу в нашей четверке лучшая Грузия, потом идут Греция, Казахстан и Люксембург. Изначально предусмотрено, что сильнейшая из четырех команд по рейтингу Лиги наций УЕФА в полуфинале сыграет у себя дома с четвертой (Грузия – Люксембург), а вторая примет третью (Греция – Казахстан). Поэтому 21 марта наша сборная отправится в Грецию, а люксембуржцы посетят Грузию. Победители этих пар проведут еще одну игру между собой, которая и даст им право отправиться на Евро-2024. Где будет наш мини-финал – еще неизвестно. При особом раскладе, стечении обс­тоятельств и везении сборная Казахстана (если пройдет греков) может провести эту игру и у себя дома. Причем поединок в этом случае пройдет не в столице на привычной всем «Астана-Арене», которая уже будет закрыта на реконструкцию, а на Центральном стадионе в Алматы.

Былое вспомнить не спеша

А теперь давайте вспомним, как этот отборочный цикл прошла наша сборная, которая несколько раз переписала свою новейшую историю.

Итак, национальная команда Казахстана проделала удивительный путь, заслужив уважение не только своих болельщиков, но и став сюрпризом для многих мировых специалистов футбола.

Стартовый матч 23 марта, можно сказать, предопределил нашу дальнейшую неудачу. Его мы проводили дома против Словении и даже первыми повели в счете (мяч на 24-й минуте забил Максим Самородов), но вот дальше пропустили два обиднейших гола и проиграли со счетом 1:2. Эх, если бы мы тогда выиграли...

А вот следующий поединок точно вошел в историю мирового футбола. В то время сборная Казахстана находилась за пределами первой сотни лучших команд планеты, а ей противостояла одна из лучших европейских дружин, чемпион Европы 1992 года – нацио­нальная команда Дании. После первого тайма мы проигрывали скандинавам на «Астана-Арене» со счетом 0:2, но вот после перерыва смогли собраться и совершить невероятнейший камбэк усилиями Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Аймбетова, сенсационно победив со счетом 3:2.

Далее были два выездных поединка, где мы вначале прогнозируемо обыграли Сан-Марино со счетом 3:0 (голами отметились Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тагыберген и Ян Вороговский), а потом смогли положить на лопатки и Северную Ирландию (победный мяч забил Абат Аймбетов).

Следующие две игры прошли уже в Астане, где вначале мы очень досадно уступили Финляндии – 0:1, но потом во второй раз в этом цикле были сильнее североирландцев (1:0) благодаря голу Максима Самородова.

А вот дальше начался настоящий финишный спурт, где за две заветные путевки с одинаковыми возможностями бились датчане, словенцы, казахи и финны,у которых было почти равное количество очков.

Что касается нашей команды, то мы, не особо усердствуя (тренерский штаб казахстанцев решил сделать ставку на следующие три поединка), вначале проиграли на выезде датчанам – 1:3 (гол престижа провел Ян Вороговский). Потом была яркая гостевая победа над Финляндией – 2:1. Здесь дублем отметился Бахтиер Зайнутдинов, который при этом стал лучшим бомбардиром в истории Казахстана с 14 забитыми голами, на один мяч опередив входящего в нынешний тренерский состав нашей сборной Руслана Балтиева. Ну а в следующей игре, уже в Астане, прогнозируемо был разгромлен и Сан-Марино со счетом 3:1 (два мяча забил Ислам Чесноков, а еще один – Абат Аймбетов).

Перед последним туром стало известно о том, что Дания досрочно пробилась на Евро-2024, а вот финны выбыли из борьбы. Вторую же путевку в очном противостоя­нии и должны были разыграть Словения и Казахстан.

В этом поединке многое было против нас: во-первых, мы понесли тяжелые потери, лишившись минимум четырех основных игроков команды, среди которых оказались лидеры – Бахтиер Зайнутдинов, получивший серьезную травму лица в чемпионате Турции, и капитан нашей сборной Асхат Тагыберген, у которого был зафиксирован перелом ноги в первенстве Казахстана в ключевом поединке за «золото» чемпионата; во-вторых, мы играли в гостях (фактор домашнего поля всегда имеет значение); в третьих, и сам соперник был весьма опытным (словенские футболисты выступают в сильнейших лигах Европы, например, в Испании, Италии и Германии).

Мы, конечно же, все надеялись на чудо, но оно в этот раз не случилось. Наши ребята полностью выложились на поле. Уступая пос­ле первого тайма 0:1, усилия­ми Рамазана Оразова смогли сравнять счет в начале второго, пошли большими силами вперед, но пропустили контратаку и завершили встречу со счетом 1:2. Обидное поражение, но, исходя из реалий, вполне объективное.

Кстати, по итогам группового отбора словенцы и датчане наб­рали по 22 очка, но первое место за счет личных результатов заб­рали скандинавы. Казахстан и Финляндия набрали по 18 очков (это рекорд для нашей сборной за все время участия в отборочных играх на первенство Европы), но финны стали третьими опять же по дополнительным показателям. Северная Ирландия с 9 набранными очками заняла пятое место, а вот у Сан-Марино не оказалось ни одного очка (зато санмаринцы впервые в своей истории забили сразу три мяча за один цикл, но при этом пропустили 31 гол).

Тренерский штаб и федерация

Этот цикл был особенным для нас, и здесь, конечно же, стоит поблагодарить всю сборную и тренерский штаб во главе с Магомедом Мусаевичем Адиевым, который действительно преоб­разил национальную команду Казахстана. Именно при этом нас­тавнике мы стали верить в нашу сборную и в чем-то даже ждать от нее большего, чем она могла на самом деле. Что уж говорить, если практически пос­тоянным зрителем выступления национальной команды дома стал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, а на поединок с тем же Сан-Марино (команда, имеющая наименьший мировой рейтинг) пришли сразу 30 100 болельщиков, то есть стадион был забит до отказа, а за билетами охотились фанаты со всей страны.

Возможно, в последние годы сош­лись все звезды над нашей командой и федерацией. Наконец-то во главе главной футбольной организации страны стал действительно опытный, отдающий себя без остатка президент Казахстанской федерации футбола Адлет Назарбаевич Барменкулов, который и нашел подходящего нашей команде даже по философии главного тренера. А еще у нас появилась и целая плеяда талантливых, а главное – имеющих амбиции футболистов, которые к тому же стали востребованными и в других сильнейших чемпионатах Европы.

Кстати, еще находясь в Словении, после игры Адлет Барменкулов дал комментарий относительно будущего Магомеда Адиева в национальной команде и не исключил, что тот может дублировать свои функции как в сборной, так и в одном из казахстанских клубов.

– Останется ли Магомед Мусае­вич (на посту главного тренера. – Прим. ред.)? Останется! Мы совместно составляем план, есть стратегия, и Магомед Мусаевич будет работать. Совмещение пос­тов? Мы много об этом думали. Видим, что уровень клубных

команд у нас недостаточный. Мы здесь проводим большую работу и тут уже подключаем институт профессиональных кадров. Нам нужно развивать как минимум три-четыре клуба, и, возможно, по приезде будем принимать решение. Думаю, что главному тренеру нужно «зайти» в какой-то клуб. Через этот клуб можно систематизировать и другие команды, подняв их на другой уровень. Мы уже разработали стандарт управления клубами, и теперь его нужно внедрять. Естественно, нам будет необходим интеллектуальный, профессиональный ресурс Магомеда Адиева, – отметил президент КФФ.

Также по прибытии в Казахстан он заявил следующее:

– Сейчас мы вместе с Магомедом Адиевым расписываем большой план по развитию нашего футбола. Есть проекты, которые нужно отработать по нашей системе и стратегии.

Интересны были и мысли самого Магомеда Мусаевича после игры в Любляне.

– В раздевалке полнейшая тишина, ребята тяжело восприняли поражение. Мы сильно мечтали об этом, хотели порадовать весь Казахстан, но, к сожалению, не получилось. Я как тренер испытываю большое разочарование. Ребята – герои, они отдавали себя и были внимательны к моим установкам. Возможно, я что-то недоделал. Понятно, что для нас всех это болезненно. Но на то мы и мужчины. Мы должны достойно принимать как победы, так и поражения. Просто надо подумать над тем, что мы можем улучшить. Хорошо, что у ребят скоро отпуск, и, думаю, их эмоциональный фон вернется в норму.

Что касается предложения о продлении контракта, то он ответил следующее в интервью журналистам:

– Пока мы не думали об этом. Наша должность расстрельная, особенно когда ты тренер нацио­нальной сборной. Если президент КФФ посчитает, что к стыкам Лиги наций есть более достойный кандидат, который подготовит сборную, то я только поблагодарю и буду болельщиком сборной. Если президент федерации скажет, что надо довести дело до конца, конечно, я буду это делать и хочу это сделать. Что касается наших ребят, то я благодарю их, это было невероятно. Уже говорил им, что они герои, команда объединила нацию, все болеют за сборную! Это дорогого стоит. Возможно, мы наших болельщиков немного разочаровали. Но даже когда находишься в темном тоннеле, ты все равно должен видеть свет или должен понимать, что этот свет точно будет. Наша сборная завоевала уважение в Европе, о ней говорят, мы достойные соперники для любой сборной! Считаю, это главная наша победа. Нам не страшно за день завтрашний.

О соперниках настоящих и потенциальных

Эмоции после отборочного цик­ла проходят, но теперь нужно накапливать новые, которые нам понадобятся уже совсем скоро, в начале нового года, когда у нас будет один шанс против грозной сборной Греции, а потом, возможно, и не менее сильных команд Грузии и Люксембурга.

Вначале поговорим об эллинах. Слово «эллины» красуется на эмб­леме греческой сборной, а словом Hellas также обозначают саму коман­ду в англоязычных изданиях. При этом эллинами жители Греции называют себя сами, а греками их окрестили римляне в незапамятные времена.

Кстати, у сборной Греции есть и второе прозвище, которое им дали после триумфальной победы на Евро-2004. Во время церемонии открытия турнира на поле стадиона «выплыл» корабль, после чего известный греческий комментатор Георгиос Халакис тут же заявил: «Игроки сборной Греции должны стать пиратами и украсть победу». Его слова, как известно, оказались пророческими, и теперь греческих игроков кличут не иначе как Piratiko, что в переводе означает «пиратский корабль».

Этот отборочный цикл греки провели очень даже неплохо, и не будь в их группе двукратных чемпионов мира – французов и не менее именитых нидерландцев, они бы наверняка пробились напрямую. В этом цикле они одержали четыре победы, потерпели три поражения и один поединок завершили вничью. Причем

вничью они сыграли не с кем-нибудь, а с Францией, при этом еще и на ее поле в последнем туре с боевым счетом 2:2. А ведь французы наряду с португальцами претендовали на еще один значимый результат – пройти отборочный тур только с победами. У команды во главе с Килианом Мбаппе это так и не получилось (потомки мушкетеров одержали семь побед – в их группе выступали пять команд). А вот сборная во главе с Криштиану Роналду (в их группе было шесть команд, кстати, как и у Казахстана) выиграла все десять встреч из десяти, чего, повторюсь, не добилась ни одна из европейских команд.

Но вернемся к грекам. Поединок с Казахстаном они проведут 21 марта на стадионе OPAP Arena в Афинах, который является домашней ареной местного футбольного клуба АЕК. Вместимость стадиона составляет свыше 31 тыс. человек, тип покрытия – натуральный газон.

Ранее мы уже встречались с этой сборной в рамках отборочного тура на чемпионат мира 2006 года, который прошел в Германии. 17 ноября 2004 года Казахстан уступил Греции в гостях со счетом 1:3, а 7 сентября 2005 года проиграл и в Алматы, но уже со счетом 1:2. Отметим, что в 2006 году была проведена еще и товарищес­кая встреча, где греки обыграли нас со счетом 2:0.

Если нам фантастически повезет и мы все же обыграем эллинов в Афинах, то следующим соперником будет либо Грузия, либо Люксембург.

Грузины этот отборочный цикл завершили в своей группе на четвертом месте, пропустив вперед Испанию, Шотландию и Норвегию, но при этом обошли Кипр. Что касается истории взаи­моотношений с Казахстаном, то представители этой кавказской республики побеждали нас триж­ды, один раз уступили, а дважды игры завершались вничью. Вроде бы преимущество на стороне грузин, но зная, как сейчас играет наша сборная, шансы практичес­ки равные.

Что касается Люксембурга, то раньше мы с ними в официальных поединках не встречались (разве что наша молодежь в 2017–2018 годах побеждала своих сверстников со счетом 3:0 и 2:1). Тем не менее не стоит недооценивать эту сборную. В этом отборочном цикле в своей группе она пропустила вперед Португалию и Словакию, но обошла Исландию, Боснию и Герцеговину, а также Лихтенштейн.

В рейтинге ФИФА (Международная федерация футбола) нацио­нальная команда Греции располагается на 51-м месте, Грузия – на 76-м, Люксембург, между прочим, на 87-м, а вот Казахстан – на 98-м.