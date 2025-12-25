Производственная компания ZETA group, в которую входит восемь заводов, работает уже 30 лет. Доля казахстанского содержания в ее готовой продукции достигает почти 80%. Одно из важных направлений деятельности – переработка пластика.

Ознакомиться с этим видом деятельности компании мы смогли, посетив один из заводов группы в городе Талгаре. Производство представляет собой полный цикл – от сортировки, переработки вторсырья до выпуска готовых изделий.

На заводе установлено 47 термоплас­тов и более 300 пресс-форм, на которых изготавливают большой ассортимент изделий – от комплектующих до мусорных баков. Знакомя нас с предприя­тием, основатель компании Канат Омаров вспоминает, как в 2003 году они приоб­рели первый термопластавтомат италь­янской марки. Именно с того момента и началась история производства плас­тиковых изделий.

Сегодня предприятие специализируется на производстве товаров из полипропилена и полиэтилена. Основу ассортимента составляют комплектую­щие для стульев и кресел, а также товары широкого потребления. Активно осваи­вается выпуск изделий из вторичного пластика.

– За годы работы мы пришли к четкому пониманию, что использование вторичного сырья не может оставаться вопросом выбора отдельных производителей. Вторичный пластик должен максимально возвращаться в производство везде, где это возможно, – отметил бизнесмен.

По словам руководителя, ZETA ежемесячно собирает около 15–20 тонн плас­тиковых отходов. Филиалы компании сортируют упаковку, картон передают местным переработчикам, а пластик отправляют на головной завод. Кроме того, сырье закупается у официальных переработчиков, в пунктах приема отходов, у экоактивистов. Сегодня структура перерабатывает в среднем 300 тонн

сырья в месяц: около 100 тонн первичного и 200 тонн вторичного.

Важно, что продукция для пищевой промышленности производится только из первичного сырья, а хозяйственно-бытовые товары – из вторичного, с обязательной маркировкой. При этом предприниматель напоминает, что рост потребления пластика в мире уже превысил разумные пределы.

Его используют в основном в формате одноразовой упаковки с коротким сроком службы. При этом система сортировки отходов и их возврата в оборот развита недостаточно, что ведет к нарастанию экологических рисков.

Канат Омаров считает, что использование вторичного сырья должно рассматриваться как неотъемлемая часть современной промышленной модели. Производитель, работающий с пластиком, несет ответственность не только за качество выпускаемого товара, но и за его дальнейшую «жизнь» после использования.

Чем больше пластика возвращается в производство в виде вторичного сырья, тем меньше становится объем отходов, попадающих на полигоны, в почву и водные объекты, тем ниже нагрузка на природную среду и инфраструктуру по размещению отходов.

Знакомясь с производством, увидели, как происходит процесс переработки: пластиковые отходы сортируют, моют, сушат, измельчают, плавят, превращают в гранулы, после чего отправляют в цех замеса. Там определяют состав сырья, и затем оно поступает в термопластавтоматы, где при высокой температуре и давлении превращается в готовые изделия.

– Компания сформировала практический опыт построения замкнутых цепочек обращения с отходами. Для нас переработка пластика и работа со вторичным сырьем – не побочное нап­равление, а важная и принципиальная часть бизнеса. Мы рассматриваем плас­тиковые отходы как ресурс, который при правильной организации процессов может быть возвращен в оборот и превратиться в готовую продукцию с добавленной стоимостью, – подчеркнул собеседник.

Стоит подчеркнуть, что за годы работы компания накопила большой опыт в области переработки пластика. Она получила признание как на рынке, так и среди государственных институтов развития. Экологический подход, в частности, отмечен экспертами ООН. При участии Европейского банка реконструкции и развития и фонда «Даму» структура получила два гранта на развитие технологий и осуществление экологических проектов.

Эти инструменты поддержки позволили ускорить модернизацию производственных мощностей, повысить эффективность переработки и расширить использование вторичного пластика. По словам руководителя, их инженеры разработали уникальную линию замкнутого цикла по переработке плас­тика. Это позволит увеличить объемы производства.

Компания заинтересована в развитии раздельного сбора мусора и повышении экологической культуры населения. Напомним, в Казахстане ежегодно образуется около четырех с половиной миллионов тонн бытовых отходов, но перерабатывается только четверть. Особенно серьезной является проблема пластика – одного из самых распространенных и медленно разлагающихся материалов.

Отвечая на вопрос о том, как переработка пластика может стать полноценной частью экономики, собеседник отметил, что сегодня республика переходит к новой системе обращения с отходами: цифровому учету, расширению ответственности производителей и созданию инфраструктуры, где переработка становится нормой.

– Все эти изменения направлены на формирование циркулярной экономики – модели, в которой материалы используются многократно. Компании, работающие по принципам замкнутого цикла, играют ключевую роль в этом процессе, – отметил предприниматель.