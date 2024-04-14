Вторую партию гумпомощи направил Казахстану Кыргызстан
117
Груз состоит из местной молочной продукции, передает Kazpravda.kz
Кыргызстан направил в пострадавшие от паводков районы Казахстана вторую партию гуманитарной помощи, сообщает МЧС страны.
По данным пресс-службы, гуманитарный груз, направляемый в Актюбинскую и Атыраускую области, состоит из местной молочной продукции, средства выделены из резервного фонда президента страны.
Ранее МЧС Кыргызстана доставило в Казахстан пострадавшим 300 тонн гуманитарной помощи.