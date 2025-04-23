Ввести ускоренную экспертизу товарных знаков предлагают в Казахстане

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам интеллектуальной собственности, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, проект закона направлен на совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности. Так, поправками уточняются  права вещательных организаций.

«С целью приведения закона об авторском праве в соответствие с положениями Римской конвенции, вносятся уточнения в части исключительных прав вещательной организации и перечня нарушений авторских и смежных прав. Также для приведения закона об авторском праве в соответствие с Марракешским договором дополняются случаи свободного, т.е. бездоговорного использования обнародованных произведений. Разрешается без согласия автора или правообладателя воспроизведение произведений шрифтом Брайля или другими специальными способами для обеспечения доступа к произведениям людям с ограниченными возможностями по зрению», - сказал министр.  

Новеллами предлагается введение ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя. На сегодня срок экспертизы по заявкам на товарные знаки составляет 7 месяцев с даты подачи заявки, без какой-либо возможности сокращения данного срока. 

«Ускоренная экспертиза позволит получить правовую охрану товарных знаков в течение 3-х месяцев вместо семи месяцев, что особенно актуально для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в условиях высокой конкуренции, в том числе в электронной коммерции», - пояснил глава Минюста.

В целях защиты прав владельцев товарных знаков или заинтересованных лиц предлагается увеличить сроки направления возражений на обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака с 1-го месяца до 2-х.

«Дополнительное время на подачу возражений повысит эффективность административного механизма рассмотрения заявок на товарные знаки, а также сократит количество обжалований в досудебном и судебном порядке», - сказал Сарсембаев. 

В законодательство о патентах вносятся поправки относительно прекращения делопроизводства на стадии проведения формальной экспертизы. 

«Если в ходе проведения формальной экспертизы будет установлено, что заявленное предложение относится к числу решений, не признаваемых в качестве изобретения, то будет приниматься решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель будет уведомляться в течение пяти рабочих дней», - пояснил министр юстиции. 

Для обеспечения качества услуг патентных поверенных предлагается ввести их специализацию, путем разграничения их деятельности в отношении средств индивидуализации и объектов патентования. Внедрение данного подхода будет способствовать гармонизации национального регулирования с международной практикой, а также укрепит доверие со стороны заявителей и иностранных граждан к институту патентных поверенных Республики Казахстан.

#мажилис #экспертиза #товарные знаки

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