Выборы в Мажилис и маслихаты: как проголосовать казахстанцам без прописки

Как временно зарегистрированные и граждане без прописки могут проголосовать на выборах депутатов Мажилиса Парламента Казахстана и маслихатов, объяснили в Центральной избирательной комиссии РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как разъяснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров на заседании ведомства, каждый гражданин вправе уже сейчас обратиться в местный акимат с заявлением – просьбой перезакрепить его там, где он будет фактически находиться в день выборов. Срок ограничен – до 30 дней до дня голосования.

"Временно зарегистрированные и граждане без регистрации могут воспользоваться этим правом, но заблаговременно. Письменные заявления граждан о включении в списки избирателей по месту пребывания могут быть представлены в акимат не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть в срок до 17 февраля 2023 года", – отметил Петров.

Напомним, 19 января глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса пройдут 19 марта 2023 года.

Позже стало известно, что внеочередные выборы депутатов маслихатов пройдут также 19 марта вместе с выборами в Мажилис Парламента РК.