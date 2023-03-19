Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов: явка на выборах превысила 46%

В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.
По данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 14:00 предварительная явка на участках для голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов уже достигла 46,84%, сообщает Kazpravda.kz.
- по области Абай – 52,28%;
- по Акмолинской области – 52,12%;
- по Актюбинской области – 51,28%;
- по Алматинской области – 52,13%;
- по Атырауской области – 36,15%;
- по Западно-Казахстанской области – 55,14%;
- по Жамбылской области – 58,32%;
- по Жетысуской области – 52,41%;
- по Карагандинской области – 56,97%;
- по Костанайской области – 62,36%;
- по Кызылординской области – 54,31%;
- по Мангистауской области – 49,18%;
- по Павлодарской области – 51,24%;
- по Северо-Казахстанской области – 49,68%;
- по Туркестанский области – 48,37%;
- по Улытауской области – 52,29%;
- по Восточно-Казахстанской области – 58,69%;
- по Астане – 33,65%;
- по Алматы – 15,38%;
- по Шымкенту – 35,61%.